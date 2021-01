De Groep van Experts voor Managementstrategie van covid-19 (GEMS) vrezen dagelijks honderden tot duizenden nieuwe besmettingen door de heropening van de contactberoepen. Dat staat te lezen in hun advies dat ze vorige week aan het Overlegcomité afleverden.

'Totaal niet haalbaar.' Viroloog en lid van de GEMS-adviesraad Marc Van Ranst (KUL) wond er geen doekjes om. In Het Laatste Nieuws was hij maandag duidelijk over de heropening van de kappers en andere contactberoepen: onmogelijk. Van Ransts boodschap contrasteert met het 'perspectief' dat het Overlegcomité afgelopen vrijdag wilde geven aan de contactberoepen. Als de cijfers zouden verbeteren, zou een nieuw Overlegcomité op 5 februari de heropening kunnen bevestigen. Alles zou wel onder strikte veiligheidsvoorwaarden gebeuren: alleen op afspraak, alle ramen open, chirurgische maskers voor klanten. Nochtans zijn de uitlatingen van Van Ranst geen geïsoleerd gegeven. Het advies dat de GEMS-experten aan het Overlegcomité afleverden liet weinig aan de verbeelding over: extra maatregelen of niet, de heropening van de contactberoepen wordt afgeraden. De GEMS-leden geven een uitvoerige uitleg. Kappers en andere contactberoepen 'hebben per definitie een heel grote en open contactbubbel', aldus het advies. Gemiddeld heeft een persoon op dit moment fysiek contact met 5 tot 10 personen per dag. Iemand met een contactberoep zou tot 30 cliënten per dag kunnen ontmoeten. Bovendien verandert die groep elke week, duurt het contact meestal langer dan 15 minuten en gaat het binnenskamers door. Natuurlijk zou het risico op besmetting verkleind kunnen worden door een strikt protocol te handhaven, zoals de regering dat voor ogen heeft. 'Maar gezien het commercieel belang om een klantenrelatie te onderhouden en het gegeven van de huidige koude temperaturen is het de vraag of die regels mogelijk zullen zijn voor alle lokalen en op ieder moment.'De experten wijzen op de cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daaruit blijkt dat kappers en - vooral - professionals in de beautysector bovengemiddeld besmettingen opliepen. De experten halen er een rekenmachine bij. Als de incidentie opnieuw stijgt bij zo'n 50.000 medewerkers in de kapperszaken en de beautysector, dan komt een conservatieve schatting uit op 286 nieuwe besmettingen per dag, die op hun beurt hun intrede doen in het gezin. Bij licht gewijzigde omstandigheden kan dat aantal zelfs vijfmaal hoger liggen. Ter illustratie: het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen lag maandag op 2.050. Kortom, besluiten de GEMS, is het beter om 'de niet-medische contactberoepen te blijven subsidiëren in plaats van ze te heropenen en zo een heropflakkering van de epidemie te riskeren'. Dat 'stop-en-go-beleid' zou de economie alleen maar duurder komen te staan. De experten zijn, net zoals de politieke wereld, voorstander om de sector een zeker perspectief te geven. Tenslotte hebben de GEMS ook een duidelijke waarschuwing voor de regeringen. Een tijd geleden werden duidelijke drempels afgesproken vooraleer kon worden overgegaan naar versoepelingen: 800 besmettingen per dag, 75 ziekenhuisopnames en een positiviteitsratio van 3 procent. De experten maken zich zorgen om een 'stijgende angst bij burgers' wanneer sectoren heropenen wanneer die drempels niet gehaald worden. 'En dit in een situatie waarin de nieuwe Britse variant terecht zorgen baart', aldus het advies.