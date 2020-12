Koning Albert (86) en koningin Paola (83) hebben hun huwelijkscontract aangepast naar een zuivere scheiding van goederen. Daardoor wordt de erfenis van prinses Delphine (52) mogelijk een stuk kleiner, schrijven de Mediahuis-kranten zaterdag.

In 2015 hebben Albert en Paola hun contract al eens aangepast, toen naar een beperkte gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wijziging moeten de gemeenschappelijke bezittingen van het echtpaar opnieuw worden verdeeld.

Als het merendeel naar Paola gaat, wordt de erfenis van Alberts pas erkende dochter Delphine een stuk kleiner - zij is immers geen erfgenaam van de koningin.

Of dat de reden is van de contractswijziging is uiteraard niet bekend, maar volgens specialisten gebeurt zoiets vaak om te vermijden dat gemeenschappelijke bezittingen bij de 'verkeerde' kant van de familie terechtkomen.

Voor de drie kinderen van Albert en Paola verandert er niks, omdat zij van beide ouders erven.

In 2015 hebben Albert en Paola hun contract al eens aangepast, toen naar een beperkte gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wijziging moeten de gemeenschappelijke bezittingen van het echtpaar opnieuw worden verdeeld. Als het merendeel naar Paola gaat, wordt de erfenis van Alberts pas erkende dochter Delphine een stuk kleiner - zij is immers geen erfgenaam van de koningin. Of dat de reden is van de contractswijziging is uiteraard niet bekend, maar volgens specialisten gebeurt zoiets vaak om te vermijden dat gemeenschappelijke bezittingen bij de 'verkeerde' kant van de familie terechtkomen. Voor de drie kinderen van Albert en Paola verandert er niks, omdat zij van beide ouders erven.