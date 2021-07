De Vlaamse regering heeft voor het zevende jaar op rij de Vlaamse eretekens uitgereikt. Het is een hulde aan mensen of organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de samenleving. Dit jaar viel de eer onder meer te beurt aan VUB-rector Caroline Pauwels en sterrenchef Peter Goossens.

VUB-rector Caroline Pauwels krijgt het Vlaamse ereteken 'voor haar engagement en vechtlust, zowel in haar publieke als privéleven'. Sterrenchef Peter Goossens krijgt de eer omdat hij het 'symbool is voor alle troeven van onze Vlaamse gastronomie'. Martine Tanghe, gewezen VRT-nieuwsanker, krijgt een ereteken 'voor de stempel die ze heeft gedrukt op de Vlaamse televisiejournalistiek, niet in het minst door haar correct en helder gebruik van het Nederlands'.

Pfizer Belgium krijgt een ereteken 'als exponent van Vlaanderen als toplocatie van een kennisgedreven en innovatieve biofarma-industrie'. 'Voor het baanbrekende onderzoekswerk, de snelle productie, geoliede logistiek en stabiele leveringen van vaccins tegen het coronavirus verdienen alle medewerkers van Pfizer Belgium een Vlaams ereteken.' CEO Karel Van De Sompel kwam het in ontvangst nemen.

Ook voor Katrijn Clemer is er een ereteken. Zij is programmamanager van het COVID-vaccinatiecentrum in Mechelen en vertegenwoordiger van de vaccinatiecentra in de verschillende overlegstructuren met de Vlaamse overheid. 'Zij neemt het ereteken in ontvangst in naam van alle medewerkers en vrijwilligers van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen', kinkt het.

VUB-rector Caroline Pauwels krijgt het Vlaamse ereteken 'voor haar engagement en vechtlust, zowel in haar publieke als privéleven'. Sterrenchef Peter Goossens krijgt de eer omdat hij het 'symbool is voor alle troeven van onze Vlaamse gastronomie'. Martine Tanghe, gewezen VRT-nieuwsanker, krijgt een ereteken 'voor de stempel die ze heeft gedrukt op de Vlaamse televisiejournalistiek, niet in het minst door haar correct en helder gebruik van het Nederlands'.Pfizer Belgium krijgt een ereteken 'als exponent van Vlaanderen als toplocatie van een kennisgedreven en innovatieve biofarma-industrie'. 'Voor het baanbrekende onderzoekswerk, de snelle productie, geoliede logistiek en stabiele leveringen van vaccins tegen het coronavirus verdienen alle medewerkers van Pfizer Belgium een Vlaams ereteken.' CEO Karel Van De Sompel kwam het in ontvangst nemen.Ook voor Katrijn Clemer is er een ereteken. Zij is programmamanager van het COVID-vaccinatiecentrum in Mechelen en vertegenwoordiger van de vaccinatiecentra in de verschillende overlegstructuren met de Vlaamse overheid. 'Zij neemt het ereteken in ontvangst in naam van alle medewerkers en vrijwilligers van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen', kinkt het.