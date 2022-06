‘Er moet ook extra geld komen voor ontwikkelingssamenwerking’

Dinsdag vertrekken koning Filip en koningin Mathilde naar Congo voor een historisch bezoek. Wie onze royals mag vergezellen, is Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking. De Zondag blikt vooruit en maakt de balans op van haar beleid. Opvallend: het Vooruit-boegbeeld koppelt de extra centen voor Defensie aan extra centen voor haar portefeuille. ‘Het ene staat niet los van het andere.’

Het is twaalf jaar geleden dat een Belgische koning voet op Congolese bodem zette. Het is dus ook het eerste bezoek van Filip als koning aan de oud-kolonie. Ook Alexander De Croo (Open VLD) gaat enkele dagen mee. Goed om weten: als de premier huiswaarts vertrekt, is Kitir als minister politiek verantwoordelijk voor de woorden van Filip.

Twee jaar geleden schreef Filip een opmerkelijke brief aan de Congolese president Felix Tshisekedi waarin hij zijn spijt betuigde voor de koloniale wandaden. De Zondag vroeg Kitir of dit een vervolg krijgt. ‘De brief was een belangrijke eerste stap’, zegt de minister. ‘Eindelijk wordt het verleden erkend. Wellicht zal de koning iets zeggen, maar ik weet nog niet wat.’

Als je investeert in veiligheid, moet je ook investeren in ontwikkeling Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking

Een logisch vervolg op verontschuldigingen is een schadevergoeding voor de slachtoffers volgens De Zondag. Dat is waar experten zoals kunsthistorica Anne Wetsi Mpoma voor pleiten. ‘Ik wil niet vooruit lopen op de feiten. Het is al ingewikkeld genoeg. Daar nu uitspraken over doen, zou de zaak niet vooruithelpen. Het zou ook niet fair zijn tegenover de commissie’, antwoordt Kitir.

Het valt op dat Kitir vaak op de Congolese jongeren wijst. ‘Waar we investeren, mikken we op zelfredzaamheid. Dat staat centraal. Wij moeten het mogelijk maken dat de mensen daar zelfredzaam worden. Dat is mijn visie. In een ideale wereld is mijn functie tijdelijk. We steunen een land voor een bepaalde periode en trekken weer weg als het beter gaat.’

Het Vooruit-boegbeeld koppelt de extra centen voor Defensie aan extra centen voor haar portefeuille. Ze vindt ook dat kritiek als zou ze te veel uitgeven ongepast. ‘We spenderen 0,46 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingssamenwerking, maar de impact is zóveel groter. (op dreef) En wat is het alternatief? Wegkijken? Dat lukt niet, hoor. Vroeg of laat worden ook wij hier geconfronteerd met hun problemen. Zie de klimaatverandering en de droogte. Naar waar denkt u dat die mensen zullen vluchten?’

Eindelijk wordt het verleden erkend. Wellicht zal de koning iets zeggen, maar ik weet nog niet wat Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking

Kitir geeft toe dat de positie van haar partij over Defensie veranderd is. ‘Maar toen was er geen oorlog in Europa. Bovendien is die verhoging geen blanco cheque. Die komt er alleen als er aan enkele voorwaarden voldaan wordt. Eén ervan is betere Europese samenwerking. Er moet ook extra geld komen voor ontwikkelingssamenwerking. Ik herhaal het: defensie en ontwikkelingssamenwerking kunnen niet van elkaar losgekoppeld worden. Als je investeert in veiligheid, moet je ook investeren in ontwikkeling. Ik werk aan een groeipad naar 0,7 procent tegen 2030. Mijn dossier is bijna klaar.’

Lees dit en nog veel meer in: De Zondag.