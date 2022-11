Engie bevestigt aanslepende onderhandelingen met regering over verlenging kerncentrales

Engie is nog steeds in overleg met de Belgische regering over een verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, maar dat overleg heeft “vertraging” opgelopen. Dat bevestigt het bedrijf in de marge van de kwartaalresultaten.

Dat de onderhandelingen stroef verlopen was geen geheim, maar dat bevestigt de uitbater van de kerncentrales nu ook bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Volgens Engie is er sprake van ‘vertraging’ in de onderhandelingen.

Tegelijk zegt het bedrijf dat het overleg nog steeds lopende is en dat het bedrijf zich ‘constructief’ blijft opstellen. Engie en de Belgische overheid kwamen in juli een niet-bindende intentieverklaring overeen over een mogelijke verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar.