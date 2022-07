Zuhal Demir naar rechtbank tegen energieregulator VREG voor invoering capaciteitstarief

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir trekt naar de rechter tegen de beslissing van de Vlaamse energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief in te voeren.

Volgens de N-VA-minister kan de geplande hervorming de factuur voor veel gezinnen doen stijgen. Demir heeft daarom eerder al aan de VREG gevraagd het tarief te hervormen en uit te stellen tot 2025. Maar volgens haar heeft de regulator geen oren naar die vraag en rest er daarom enkel een juridische procedure.

Het capaciteitstarief dat de VREG op 1 januari 2023 wil invoeren, is al veel langer voer voor discussie. Het capaciteitstarief berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik. Maar het tarief ligt politiek gevoelig, zeker in tijden van hoge energieprijzen. Voor sommige afnemers – in het bijzonder kleine gebruikers – zou de jaarfactuur immers kunnen toenemen.

Volgens minister van Energie Zuhal Demir blijkt uit onderzoek dat het tarief de factuur van 40 procent van de huishoudens kan doen stijgen. Zij vindt het ook geen goed idee om de hervorming door te voeren tijdens een energiecrisis.

De invoering van het tarief werd eerder, na kritiek uit politieke hoek en van stakeholders, uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 en nadien naar 1 januari 2023. Maar dat uitstel op zich is voor Demir onvoldoende. Zij drong eerder aan op een betere uitwerking van de tariefstructuur en een uitstel tot 2025, het moment waarop een meerderheid van de Vlamingen over een digitale meter zou moeten beschikken. Minister Demir vindt het daarom ’te zot voor woorden’ dat de VREG geen oren lijkt te hebben naar de kritiek. ‘Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG (de regulator is onafhankelijk, red.), heb ik het parlement en de mensen wel beloofd dat ik alle middelen, ook juridische, zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen. Daarom trekken we naar het hof van beroep’, zegt de minister.

Dat de overheid naar de rechter stapt tegen ‘haar’ eigen regulator is redelijk ongezien. Omgekeerd stapte de VREG zelf wel naar het Grondwettelijk Hof tegen de overheid in de zaak van de terugdraaiende teller. ‘Dit is voor mij geen plezierige stap’, zegt minister Demir. Maar volgens haar lijkt de VREG de kritiek van het parlement en de stakeholders naast zich neer te leggen. De N-VA-politica laat ook weten dat ze blijft openstaan voor overleg met de regulator.