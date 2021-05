De 31-jarige Els van Doesburg volgt Fons Duchateau op als schepen voor N-VA in Antwerpen. Dat heeft de lokale partijafdeling woensdagavond beslist. Van Doesburg kreeg 83 procent van de stemmen achter haar naam.

Els van Doesburg is sinds deze legislatuur gemeenteraadslid en werkt al jaren als federaal medewerker voor N-VA. Ze is ook columniste voor de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak. Of ze ook alle bevoegdheden overneemt van Duchateau, was na de stemming nog niet meteen duidelijk.

Fons Duchateau liet dinsdag weten zijn mandaat ter beschikking te stellen van de partij omdat hij de overstap maakt naar het toekomstige ziekenhuisnetwerk GZA-ZNA. Duchateau was de voorbije jaren al voorzitter van ZNA en zal als netwerkcoördinator en integratiemanager de fusie verder begeleiden. Als schepen was hij bevoegd voor Gezondheidszorg, Wonen, Patrimonium, Stads- en buurtonderhoud, Groen, Dierenwelzijn en Seniorenzorg.

Met Duchateau ziet burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever een partijsoldaat van het eerste uur vertrekken.

