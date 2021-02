Volgens Sihame El Kaouakibi was niet zijzelf, maar wel de Open VLD verantwoordelijk voor de aangifte van haar verkiezingsuitgaven in 2019. Dat zegt ze in een reactie op een opiniestuk van politoloog Bart Maddens (KULeuven), die verkiezingsfraude vermoedt.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 kreeg Sihame El Kaouakibi van Open VLD 33.000 euro voor een persoonlijke medewerker. Dat bedrag werd niet opgenomen in de aangifte van de verkiezingsuitgaven. In een opiniestuk op Knack schrijft Maddens dat El Kaouakibi zich vermoedelijk aan verkiezingsfraude schuldig heeft gemaakt. 'Ze heeft waarschijnlijk beduidend meer uitgegeven dan wettelijk toegestaan en zo de electorale concurrentie vervalst', klinkt het.

Volgens El Kaouakibi behoorde de aangifte van de verkiezingsuitgaven echter niet tot haar verantwoordelijkheden. 'Dit is iets wat steeds door de partij werd opgevolgd. Mijn eigen verkiezingsaangifte werd opgemaakt en ingediend door een campagnemedewerker van Open VLD.'

'Ik wil en zal snel uitleg geven over wat er over Let's Go Urban wordt gezegd', klinkt het. 'Maar de aangifte van de verkiezingsuitgaven afschuiven op iemand midden in een mediastorm, vind ik maar al te gemakkelijk. Als politiek nieuwkomer vertrouwde ik volledig op de professionaliteit van de partij, waarin voldoende kennis aanwezig is om die complexe materie te behappen.'

In de Afspraak Op Vrijdag vertelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vorige week dat er destijds geoordeeld is dat de uitgaven in die tweede factuur niet aangifteplichtig zijn.' Volgens Maddens is dat niet noodzakelijk correct. 'De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat alle uitgaven voor propagandaboodschappen moeten worden aangegeven.'

In een reactie liet de Open VLD weten dat de medewerker in de dagdagelijkse campagne ondersteuning bood in de meest brede zin van het woord. 'Het ging over afstemming met de nationale partij, de provinciale campagne, afdelingen, praktische organisatie en agendabeheer, en inhoudelijke en communicatieve steun. Volgens onze informatie ging het dus niet om zuivere communicatieconsultancy enkel en alleen gericht op de productie van verkiezingspropaganda.'

Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 kreeg Sihame El Kaouakibi van Open VLD 33.000 euro voor een persoonlijke medewerker. Dat bedrag werd niet opgenomen in de aangifte van de verkiezingsuitgaven. In een opiniestuk op Knack schrijft Maddens dat El Kaouakibi zich vermoedelijk aan verkiezingsfraude schuldig heeft gemaakt. 'Ze heeft waarschijnlijk beduidend meer uitgegeven dan wettelijk toegestaan en zo de electorale concurrentie vervalst', klinkt het.Volgens El Kaouakibi behoorde de aangifte van de verkiezingsuitgaven echter niet tot haar verantwoordelijkheden. 'Dit is iets wat steeds door de partij werd opgevolgd. Mijn eigen verkiezingsaangifte werd opgemaakt en ingediend door een campagnemedewerker van Open VLD.' 'Ik wil en zal snel uitleg geven over wat er over Let's Go Urban wordt gezegd', klinkt het. 'Maar de aangifte van de verkiezingsuitgaven afschuiven op iemand midden in een mediastorm, vind ik maar al te gemakkelijk. Als politiek nieuwkomer vertrouwde ik volledig op de professionaliteit van de partij, waarin voldoende kennis aanwezig is om die complexe materie te behappen.'In de Afspraak Op Vrijdag vertelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vorige week dat er destijds geoordeeld is dat de uitgaven in die tweede factuur niet aangifteplichtig zijn.' Volgens Maddens is dat niet noodzakelijk correct. 'De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat alle uitgaven voor propagandaboodschappen moeten worden aangegeven.'In een reactie liet de Open VLD weten dat de medewerker in de dagdagelijkse campagne ondersteuning bood in de meest brede zin van het woord. 'Het ging over afstemming met de nationale partij, de provinciale campagne, afdelingen, praktische organisatie en agendabeheer, en inhoudelijke en communicatieve steun. Volgens onze informatie ging het dus niet om zuivere communicatieconsultancy enkel en alleen gericht op de productie van verkiezingspropaganda.'