Volgens Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) snijden de aantijgingen tegen haar geen splinter hout. Dat zegt ze in een videoboodschap op de sociale media.

Dinsdag stelde de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder aan bij El Kaouakibi's project Let's Go Urban, nadat een onafhankelijk bureau de vzw had doorgelicht op vraag van drie misnoegde bestuursleden. Die audit roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi.

De bewindvoerder nam daarop de dagelijkse werking van de vzw over en onderzocht of er sprake was van financiële onregelmatigheden. El Kaouakibi tekende derdenverzet aan.

Het parlementslid reageert nu ook in een videoboodschap. 'Met verbijstering heb ik de voorbije dagen kennis genomen van een lawine aan beschuldigingen, verwijten, verdachtmakingen en ernstig verbaal vandalisme', zegt ze. 'Jarenlang heb ik elke dag geknokt en het allerbeste van mezelf gegeven om een mooi project uit te bouwen met slechts één doel voor ogen: jong kansarm talent te inspireren om zichzelf maximaal te ontwikkelen en te ontplooien.'

Volgens de Open Vld-politica snijden de aantijgingen geen hout. 'Omdat ik elke insinuatie krachtig kan tegenspreken. Omdat ik kan bewijzen dat er voor elke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is.'

El Kaouakibi ontkent dat ze een privékeuken zou hebben gekocht met subsidiegeld en dat er in totaal 340.000 euro een onduidelijke bestemming zou hebben gekregen. 'Ik kan jullie met de hand op het hart garanderen dat ik ten volle zal meewerken aan het onderzoek', zegt ze. De Antwerpse vraagt iedereen tot slot om dat onderzoek af te wachten en pas nadien te oordelen.

