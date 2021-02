De zaak rond de vermeende financiële malversaties rond Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) beroert de gemoederen. Er zijn vooralsnog geen bewijzen van inbreuken tegen de wet. Maar het onderzoek schaadt zowel de Antwerpse politica als de Open VLD.

1. Wat is Let's Go Urban?

Let's Go Urban (LGU) is een begrip in Antwerpen. De organisatie werd in 2009 opgericht door Sihame El Kaouakibi. LGU wil naar eigen zeggen het beste in jongeren naar boven halen. Via dans, muziek en andere disciplines worden de jongeren, veelal met diverse achtergrond, klaargestoomd om te participeren in de samenleving. Het leverde El Kaouakibi de status van een rolmodel op. Jarenlang verscheen ze op televisie en in andere media. In 2012 werd ze zelfs verkozen tot 'Antwerpenaar van het jaar'. Ook het Antwerpse stadsbestuur waardeerde LGU. Gevolg: een jaarlijkse subsidie van 150.000 euro. Voor de bouw van een eigen gebouw op het Kiel kon de organisatie een beroep doen op 1 miljoen euro. Ook bij de Vlaamse liberalen liep Sihame El Kaouakibi in de kijker. Bij de verkiezingen van 2019 belandde ze op een felbegeerde tweede plaats op de Vlaamse Open VLD-lijst, net achter Bart Somers. Ze haalde zo'n 11.000 stemmen.Drie leden van de raad van bestuur van LGU stapten naar de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Zij hekelen de intransparante boekhouding van El Kaouakibi. De rechtbank neemt de klacht serieus en stelde een voorlopig bewindvoerder aan. Die onafhankelijke persoon zal de komende maanden met een loep naar de geldstromen kijken. Ook de stad Antwerpen wil weten wat er met de subsidies is gebeurd. De stad opent een eigen onderzoek, zo liet het kabinet van schepen van Jeugd Jinnih Beels (SP.A) weten. Verschillende media konden een forensische audit inkijken die bureau I-Force uitvoerde bij LGU. Het bureau bekeek de geldstromen tussen 2018 en 2020. Het rapport zet vraagtekens bij maar liefst 340.000 euro. Het Laatste Nieuws meldt dat een klein bedrijfje van El Kaouakibi onder meer een mobiele keuken en ander meubilair bestelde met geld uit het investeringsbudget van Let's Go Urban. Dat is trouwens een rode draad in de volledige audit: kleine nevenbedrijfjes van de Open VLD-politica strijken geld op dat daar niet voor bestemd is. De Standaard maakt zelfs gewag van 5.000 euro die op haar persoonlijke rekening terechtkwam. Het Laatste Nieuws bericht dat het niet de eerste keer is dat de boekhouding onder de aandacht komt. In 2016 werd na een benefietevenement 100.000 euro opgehaald. 'Toen doken er problemen op', zegt een voormalig bestuurslid in de krant. 'Het leidde tot het ontslag van een bestuurslid dat het niet meer kon aanzien.'De hamvraag is nu of El Kaouakibi bewust geld doorsluisde. Op dit moment zijn er geen bewijzen van inbreuken tegen de wet. De sociaal onderneemster liet aan de openbare omroep weten dat dit een 'doorzichtige poging is tot karaktermoord van enkele tegenstanders die me reeds geruime tijd trachten te destabiliseren'. De partij van voorzitter Egbert Lachaert wil voorlopig niet reageren. De liberalen wachten tot het onderzoek is afgerond. De zaak is erg delicaat. Onlangs kwam de partij al in opspraak in verband met een fraudezaak van Karel Pinxten. Als auditeur bij de Europese Rekenkamer zou hij volgens het Europees antifraudeagentschap gefraudeerd hebben. Het zou om een som van 500.000 euro gaan.Hoe dan ook ligt El Kaouakibi moeilijk binnen de Vlaamse Open VLD-fractie. Haar kritische geluiden en ditto stemgedrag bij cruciale aspecten van de regering-Jambon leverden haar weinig vrienden op binnen de meerderheid. Volgens Het Laatste Nieuws zou El Kaouakibi al enkele maanden met ziekteverlof zijn.