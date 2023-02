Eindelijk oplossing voor Brussels tentenkamp? Noodopvang opent in Anderlecht

Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis van België openen in de Brusselse gemeente Anderlecht een noodopvangcentrum voor de mensen die in het tentenkamp in Molenbeek verblijven. Er is plaats voor 140 mensen die zo in warmere omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen.

Dat maken de organisaties woensdag bekend in een persmededeling.

Na de evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek een week geleden vervoegden 150 mensen die plots op straat stonden het tentenkamp rond en op de brug aan de Koolmijnenkaai. Daardoor zijn er nu ongeveer 200 mensen die er op straat verblijven.

Lees verder onder het artikel.

Samusocial, BelRefugees en Croix Rouge de Belgique hebben in sneltempo een gebouw gevonden in de gemeente Anderlecht, en het op orde gezet. Het kan daardoor woensdag de deuren openen.

Gespreid over drie dagen worden alle plaatsen ingevuld. Op die manier kunnen de teams ter plekke de opvang in de best mogelijke omstandigheden organiseren.

Het dagelijks beheer gebeurt door het burgerplatform, met logistieke steun en met behulp van personeel van Samusocial. Een team van het Rode Kruis zorgt voor de medische screening van de bewoners. Velen onder hen zijn verzwakt of kampen met ziektes als schurft.

Het is bedoeling om deze mensen enkele dagen op te vangen en ze te laten doorstromen naar een opvangcentrum van Fedasil, eenmaal hun asielaanvraag ingediend is.