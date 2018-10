Einde van de Vanvelthoven-dynastie in Lommel

Louis Vanvelthoven (SP.A) was er van 1989 tot 2006 burgemeester, zijn zoon en partijgenoot Peter Vanvelthoven droeg de sjerp sinds 2007.

Vanvelthovens Lijst Burgemeester strandde zondag onverwacht op 30,3% en 11 zetels - in 2012 behaalde de Lommelse SP.A nog 40,3% en 15 zetels. De burgemeester is van de troon gestoten door de CD&V, die nu 36,5% haalt (+16,8 procentpunten).

'Enige achteruitgang van de SP.A in Lommel was misschien te verwachten, maar dit is toch een opmerkelijk resultaat', zegt professor Johan Ackaert (UHasselt).

In juni kwam de Lommelse SP.A-schepen Anick Berghmans in opspraak in een plofkraakcase (zelf ontkent ze elke betrokkenheid). Speelde dat mee? Ackaert: 'Een voordeel is het niet geweest, natuurlijk. Misschien was beginnen door te wegen dat dezelfde familie al zo lang aan de macht was. Ook de landelijke context is een factor: in de meeste gemeenten gaat de SP.A achteruit.'

Lees ook: CD&V: de lokale marktleider in Limburg