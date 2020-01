Kamerlid Egbert Lachaert heeft in De Ochtend aangekondigd dat hij voorzitter van Open VLD wil worden.

De kandidatuur van Egbert Lachaert komt niet als een verrassing. De afgelopen maanden waren er al geruchten dat de Oost-Vlaming ook een gooi zou doen naar het voorzitterschap. Onder meer Vincent Van Quickenborne had in interview al zijn steun voor het Oost-Vlaamse Kamerlid uitgesproken.

In De Ochtend verduidelijkte Lachaert dat hij 'een duidelijk en geloofwaardig liberaal verhaal' wil brengen. 'Onze leden moeten op straat weer kunnen uitleggen waar onze partij voor staat.'

Over de formatie hield Egbert Lachaert zich op de vlakte.

Egbert Lachaert is de derde kandidaat om de partij te gaan leiden, nadat eerder Bart Tommelein en Els Ampe al hun kandidatuur aankondigden.

Lachaert was eens kandidaat-voorzitter acht jaar geleden. Toen won Gwendolyn Rutten.

