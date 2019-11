De belastingen verlagen was en is nog altijd het belangrijkste programmapunt van Open VLD. Op dat vlak heeft de partij niets bereikt.

Twee maanden heeft informateur Paul Magnette (PS) om een federale regering te vormen. Op vrijdag 29 november wordt duidelijk wie de voorzitter wordt van de MR: Georges-Louis Bouchez of Denis Ducarme. En een week later weten we of Joachim Coens dan wel Sammy Mahdi de CD&V mag leiden. Daarna kunnen de regeringsonderhandelingen met beide partijen écht beginnen. Maar tegen begin februari 2020 moeten ze alweer afgerond zijn, want dan barst bij de Open VLD de strijd om het voorzitterschap los - de verkiezing heeft plaats in maart. En een strijd zal het worden, want veel liberalen voelen zich geroepen, van Francesco Vanderjeugd tot Bart Tommelein. Is er begin februari nog geen federale regering, dan mogen we haar ten vroegste in de lente verwachten.

...