De kans is niet onbestaande dat Egbert Lachaert op 27 maart de opvolger wordt van huidig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Egbert Lachaert heeft lang gewacht om zich kandidaat te stellen als Open VLD-voorzitter. Hij hoopte op een snellere federale formatie. 'Deze situatie is niet ideaal voor ons', zegt hij tegen Knack. 'Er is aan de kandidaat-voorzitters gevraagd om zich terughoudend op te stellen over de formatie en geen deuren te sluiten. Dat is verstandig.'

...

Egbert Lachaert heeft lang gewacht om zich kandidaat te stellen als Open VLD-voorzitter. Hij hoopte op een snellere federale formatie. 'Deze situatie is niet ideaal voor ons', zegt hij tegen Knack. 'Er is aan de kandidaat-voorzitters gevraagd om zich terughoudend op te stellen over de formatie en geen deuren te sluiten. Dat is verstandig.' In Het Belang van Limburg zei u dat een Vivaldicoalitie kan. Is paars-groen met CD&V erbij dan zo veel draaglijker voor u?Egbert Lachaert: Voor mij was vooral de nota van PS-voorzitter Paul Magnette onaanvaardbaar als basis voor een paars-groene regering. Dat denkspoor is afgesloten door de uitsluiting van Emir Kir uit de PS: daardoor heeft paars-groen geen meerderheid meer. Als onze preferentiële regeringscoalitie - die met de N-VA en de PS - ook niet kan, is Vivaldi inderdaad een mogelijkheid. Waarom klampen CD&V en Open VLD zich zo vast aan de N-VA? Verschuilt u zich niet achter de rug van een ander?Lachaert: Wij verschuilen ons helemaal nergens achter. Het is logisch dat je in eerste instantie probeert een meerderheid in elke taalgroep te vinden. Lukt dat niet, tant pis, maar je moet het proberen. De essentie voor ons is een regering die voldoende blauw is. Volgens sommigen is de N-VA sociaal-economisch gezien blauwer dan Open VLD.Lachaert: We zijn op dat vlak bondgenoten, omdat de N-VA ons programma heeft overgenomen. Moeten wij daarvoor onze principes overboord gooien? Nee. Het verschil met de N-VA is duidelijk. Wij zouden, bijvoorbeeld, nooit een regering laten vallen over een niet-bindend pact van de Verenigde Naties. U wilt de basisprincipes van de liberale partij opnieuw duidelijk afbakenen. Welke zijn die?Lachaert: Mensen moeten ons in de eerste plaats associëren met sociaal-economische thema's en met lagere belastingen. We hebben geen bestaansreden als we daar tegenin gaan. Door 20 jaar in een regering te zitten zónder dat de belastingdruk substantieel zakt?Lachaert: Dat betwist ik. De taxshift is een taxcut van 9 miljard gebleken. Substantieel, nee? Er zijn twee belastingverlagende regeringen geweest: die van Charles Michel en de eerste regering-Verhofstadt. De coalities daartussen hebben onze geloofwaardigheid aangetast. Maar er is hoop: uit postelectoraal onderzoek blijkt dat wij in de Zweedse jaren die geloofwaardigheid weer wat hebben opgebouwd. Wat zijn nog liberale basisprincipes?Lachaert: Veiligheid. Als er de komende jaren, ondanks de budgettaire krapte, ergens geld naartoe moet, dan wel naar justitie. Over die krapte: het federale niveau heeft stilaan de limieten bereikt. Wat daar nog rest aan bevoegdheden zijn grotendeels kerntaken. Maar op het Vlaamse niveau, met zijn vele chequesystemen voor opleidings- en loopbaancoaches allerhande, zit er nog vet op de soep. Ook migratie en integratie schuift u naar voren.Lachaert: Ik wil voortbouwen op het verhaal van Bart Somers. Voor liberalen hoor je erbij wanneer je werkt of werk zoekt, ongeacht je afkomst. Vandaag is de Open VLD nog te veel een partij van blanke mannen en vrouwen. Mijn team mates zullen dan ook divers zijn. Ik wil van de Open VLD geen eng, rechts clubje maken.