Eerherstel voor Elvire 'Willy' Debruyn, wielerheld tussen man en vrouw

Deze week wordt in het Oostenrijkse Innsbruck het WK wielrennen verreden. Op zaterdag en zondag staan de wegritten voor respectievelijk vrouwen en mannen op het programma. Ooit had België een coureur die béíde wedstrijden had kunnen rijden. Elvire De Bruyn werd wereldkampioen in 1934 en 1936. Daarna koerste ze verder als man, onder de naam Willy. Een verhaal over de plooien van de tijd, en van de seksen.