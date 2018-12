Eenoudergezinnen worden constant benadeeld

Meer dan 14 procent van de Vlaamse gezinnen is een eenoudergezin. Dat wil zeggen dat 180.000 kinderen bij hun alleenstaande moeder (80 procent) of vader (20 procent) gedomicilieerd zijn. Maar het beleid loopt achter. Volgens het Vlaams ABVV worden alleenstaande ouders zelfs systematisch benadeeld. In een nieuwe studie somt de socialistische vakbond 32 problemen op waarmee ze te maken krijgen.

Gemiddeld moeten eenoudergezinnen het doen met een inkomen dat 30 procent lager ligt dan bij tweeverdieners. Het gevolg is dat 20 procent de armoedegrens niet haalt en 40 procent moeilijk rondkomt.

Opvallend is dat maar 66,5 procent van de alleenstaande moeders werkt. Vooral laagopgeleide vrouwen met heel jonge kinderen zitten vaak thuis. Dat komt onder meer doordat ze geen geschikte en betaalbare plek in de kinderopvang vinden.

Alleenstaande ouders die wel werken, hebben veel vaker een voltijdse baan dan tweeverdieners. Meestal omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om deeltijds te werken. Ook tijdskrediet en ouderschapsverlof kunnen ze moeilijk opnemen, omdat er geen tweede inkomen is om ondertussen op terug te vallen. Bovendien hebben ze minder mogelijkheden om onvoorziene problemen op te vangen. Koppels hebben samen recht op 20 dagen familiaal verlof per jaar, eenoudergezinnen hebben recht op de helft.

Veel maatregelen benadelen eenoudergezinnen. De woonbonus, bijvoorbeeld, levert hun maar de helft op van het belastingvoordeel dat koppels kunnen opstrijken. Voor eenoudergezinnen is de aankoop van een huis sowieso niet vanzelfsprekend. Ook op de huurmarkt hebben ze het vaak niet gemakkelijk. Om te beginnen worden ze er soms gediscrimineerd, want nogal wat verhuurders hebben weinig vertrouwen in een alleenstaande huurder met kinderen. De huurprijs neemt in verhouding ook een grotere hap uit hun budget. Liefst 40 procent van de eenoudergezinnen woont in een huis van slechte kwaliteit.

Een andere zware kostenpost is de energiefactuur. De almaar stijgende energiekosten vallen de meeste gezinnen zwaar, maar bij eenoudergezinnen wegen ze nog meer door. Bijna 19 procent van hen leeft in energiearmoede, tegenover een kleine 5 procent van de koppels.

Het ABVV pleit er dan ook voor om de bestaande wetgeving zo veel mogelijk in het voordeel van eenoudergezinnen aan te passen. Om nieuwe wetten en regels tegen het licht te houden, wil de vakbond een eenoudertoets invoeren. Voor een nieuwe wet of maatregel wordt ingevoerd, zou men moeten nagaan of eenoudergezinnen daardoor worden geholpen of net meer in de problemen komen.