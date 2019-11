Peter Casteels was ontgoocheld om in de startnota van Bart De Wever te lezen dat de VRT in fictieproducties kan afwijken van de Nederlandse standaardtaal. 'Waarom, meneer De Wever?'

Als het over tussentaal in de kunsten gaat, ben ik misschien wel een fundamentalist. Danig teleurgesteld was ik dan ook in de startnota die Bart De Wever in augustus publiceerde, en die op dat punt helaas ook de basis vormde van het Vlaamse regeerakkoord. 'De VRT hanteert in principe de Nederlandse standaardtaal', schreef hij daarin, waarna hij er meteen een uitzondering aan toevoegde. 'Maar kan daar in fictieproducties van afwijken', stond er. Waarom, meneer De Wever? Het is mijn heilige overtuiging dat zelfs Pol Goossens in s...