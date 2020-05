Een kwart van de treingebruikers heeft geen geldig vervoerbewijs, dat blijkt uit recente steekproeven door de NMBS. Het controleren van vervoerbewijzen is nu niet de hoofdtaak van treinbegeleiders. Desondanks benadrukt de NMBS dat 'het openbaar vervoer niet gratis is'.

Sinds 4 mei rijden haast alle treinen weer in ons land. Na een beperkte dienstverlening in het begin van de coronacrisis nam de NMBS-directie die beslissing, zodat klanten zoveel mogelijk de afstand van anderhalve meter kunnen respecteren. Bovendien is het in de treinen en stations verplicht om een mondmasker te dragen.Momenteel resulteren die maatregelen in behoorlijk lege treinen. Slechts 17 procent van het normale aantal treinreizigers gebruikt het spoor in deze periode.Opvallend is het grote aantal zwartrijders bij die weinige mensen die nu de trein nemen. De NMBS deed de voorbije weken elke dag controles in een aantal stations. Van wie wordt gecontroleerd, heeft 25 procent geen geldig vervoersbewijs bij zich. 'We vragen die mensen onmiddellijk om een ticket te kopen aan het loket, de ticketautomaten of online', zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. In het begin van de coronacrisis lag dit percentage nog hoger. Toen had meer dan een derde van de gecontroleerde reizigers geen geldig vervoersbewijs bij zich. Bij een steekproef in Brussel eind april was dat zelfs 37 procent. 'De resultaten van deze steekproeven kunnen niet vergeleken worden met cijfers van voor corona,' laat Temmerman weten, 'omdat dergelijke controles toen niet plaatsvonden.'Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal zwartrijders is het feit dat treinbegeleiders nu minder en anders controleren. 'Hun hoofdtaak is nu niet om vervoersbewijzen te controleren. Ze moeten nu in de eerste plaats reizigers informeren en instaan voor hun veiligheid', zegt Temmerman. 'Dat wil echter niet zeggen dat het openbaar vervoer gratis is: controles blijven mogelijk.'Die controles gebeuren wel alleen visueel. Om elke besmetting tegen te gaan, nemen treinbegeleiders momenteel geen tickets vast. Wie geen geldig ticket bij zich heeft, kan ook geen ticket kopen aan boord van de trein. 'Maar een regularisatieformulier dat kan uitmonden in een boete is nog steeds mogelijk', benadrukt Temmerman.