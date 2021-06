Sinds de discussie rond koning Leopold II opnieuw oplaaide, werd in Vlaanderen nog maar één straatnaam met een koloniale link veranderd. Dat blijkt uit gegevens die Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij ministers Jan Jambon (N-VA) en Bart Somers (Open VLD).

De Vlaamse gemeenten kregen vorig jaar een hand­leiding om de discussie over gecontesteerde beelden of straatnamen te voeren. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelde daarvoor een ploeg specialisten samen. Hij trok onder meer antropologe Bambi Ceuppens, historicus ­Mathieu Zana Etambala, historica Sophie De Schaepdrijver, moraal­filosoof Patrick Loobuyck en filosofe Alicja Gescinska aan.

De bedoeling was om context en ­argumenten te bieden, en verschillende oplossingen aan te reiken voor beelden of straatnamen. Er werd onder meer gedacht aan antikoloniale namen of zogenaamde tegenbeelden.

Sindsdien werd nog maar één straatnaam veranderd. De Koning Leopold II-laan in Kortrijk werd de Rosa Laperelaan. Vlaanderen telt nog 184 straatnamen met een zekere of zeer waarschijnlijke link naar het koloniale verleden.

'Steden en gemeenten hebben en hadden andere katjes te geselen', zegt Warnez. 'De vraag is of dit ook in de toekomst een prioriteit wordt.'

Brecht Warnez (CD&V).

