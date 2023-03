‘Een dieptepunt’: deel inboedel kabinet-De Moor wordt openbaar verkocht

Niet alle items uit het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor die de deurwaarder op de lijst heeft, moeten ook openbaar worden verkocht. Dat heeft de Moor woensdag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Volgens de staatssecretaris gaat het zelfs om de ‘meerderheid van de goederen waarop beslag gelegd zou worden’. N-VA-Kamerlid Theo Francken spreekt desalniettemin van ‘een dieptepunt’.

Door het aanslepende tekort aan opvangplaatsen in het asielnetwerk werd de overheid de voorbije maanden al talloze keren veroordeeld. Dat resulteerde in een hoop dwangsommen, volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) intussen goed voor 168 miljoen euro.

De staatssecretaris betaalt die niet, en dus kwam een deurwaarder in februari op haar kabinet een lijst opstellen met goederen die niet essentieel zijn voor de werking van dat kabinet. Die kunnen in beslag worden genomen en uiteindelijk openbaar worden verkocht. Het gaat onder meer om stoelen, tafels, bureaus en kasten.

De Moor kondigde toen aan ‘alle juridische stappen’ te zullen zetten om een effectieve inbeslagname en een openbare verkoop te vermijden. Volgens de staatssecretaris heeft de beslagrechter intussen geoordeeld dat ‘de meerderheid’ van de goederen op die lijst wel degelijk essentieel is voor de werking van het kabinet. Dat antwoordde ze woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op vragen van Barbara Pas (Vlaams Belang) en Theo Francken (N-VA).

Lees verder onder het artikel.

Kabinet Alexander De Croo

Die goederen gaan dus niet onder de hamer. Om welke items het precies gaat, is niet duidelijk, al gaf de staatssecretaris wel aan dat een koffiezetapparaat dat gehuurd werd van een derde firma niet openbaar kan worden verkocht. De andere goederen op de lijst worden normaal gezien wel verkocht, al is daar volgens de Moor nog geen datum voor vastgelegd.

Ook op het kabinet van premier Alexander De Croo zouden trouwens goederen in beslag worden genomen, maar daar is de deurwaarder volgens de staatssecretaris nog niet langsgeweest om een lijst op te stellen. Eerder werden bij de federale asielopvangdienst Fedasil goederen in beslag genomen. Die werden wel al openbaar verkocht.

De Moor herhaalde nog eens dat ze de dwangsommen en inbeslagnames betreurt. ‘Die kosten veel tijd en energie, en leveren geen extra plaatsen in het asielnetwerk op.’ Bovendien gaat het volgens haar om dossiers waarin de asielzoekers al sinds december een opvangplaats hebben.

Francken ziet de zaken anders, en stelt dat de Moor ‘ook de laatste juridische procedure heeft verloren’. ‘Voor de eerste keer ooit wordt een deel van de inboedel van een ministerieel kabinet openbaar verkocht. Dat geld gaat naar individuele asielzoekers omdat de federale regering van het asieldossier een totale puinhoop gemaakt heeft’, zegt hij. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie pleit opnieuw voor het externaliseren van de asielprocedure buiten de grenzen van Europa.