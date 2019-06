Zo goed als alle politieke partijen zijn op zoek naar een nieuw voorzitter. En vooral naar een toekomst.

Terwijl de politieke pantomime rond de regeringsvormingen steeds ergerlijke vormen aanneemt, is er bij de politieke partijen geduw en getrek om de voorzittersstoel. Dat is niet alleen bij de PS en de MR zo, maar zeker ook in Vlaanderen. Bijvoorbeeld bij CDde &V, die 6 Kamerzetels verloor en met 15 procent verschrompelde tot derde partij in Vlaanderen. Wouter Beke bood al op verkiezingsavond zijn ontslag aan. Dat werd toen geweigerd, maar er komen nieuwe voorzittersverkiezingen en het is zo goed als zeker dat Beke dan geen kandidaat is. De CD&V verkeert in een existentiële crisis, zeker als straks zou blijken dat de christendemocraten niet in de Vlaamse regering raken als er voor een Bourgondische coalitie wordt gekozen met de N-VA, socialisten en liberalen. Daarbij komt nog de open oorlog tussen de partij en de christelijke zuil, en dan vooral beweging.net (het vroegere ACW). Een groep van twaalf jonge, onbekende partijleden moet tegen september uitvog...