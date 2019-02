Econoom Paul De Grauwe: 'Miljardairs zijn een gevaar voor de democratie'

We hebben onze jas nog niet uit of Paul De Grauwe werpt zijn armen al in de lucht: 'Hebben jullie dat gehoord? Kris Peeters zegt net op de radio dat hij 200.000 jobs heeft gecreëerd. Alsof die banen er alleen gekomen zijn dankzij de regering! Hoe durft iemand zoiets te beweren?'

...