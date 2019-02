Staking 13 februari: hebben de vakbonden een punt?

'Zoals het voor de vakbonden nooit genoeg is, is het voor de werkgevers ook nooit genoeg.' Oud-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schetste het afgelopen weekend bondig de patstelling bij het loonoverleg. Voor dit en volgend jaar mag het loon volgens berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 0,8 procent stijgen, boven op de index, want de lonen worden bij ons automatisch aangepast als het leven duurder wordt. De vakbonden vinden dat te weinig en verlieten het loonoverleg. Op een moment dat de economie tussen de 1 en de 1,5 procent groeit, is 0,8 procent over twee jaar zeer weinig. Dat kan alleen maar betekenen dat bedrijven en aandeelhouders meer profiteren van het feit dat de koek wat groter wordt. Als zelfs een commentator in de zakenkrant De Tijd een loonsverhoging van 0,8 procent 'ridicuul' noemt, hoeft niemand verbaasd te zijn dat de vakbonden op straat komen voor meer opslag.

