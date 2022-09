Econoom Etienne de Callataÿ: ‘Belfius wordt steeds meer een Waalse instelling’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Bij Belfius is het evenwicht tussen Vlaanderen en Wallonië totaal zoek’, zegt de bekende Franstalige econoom Etienne de Callataÿ. Dat zou in 2024 in Vlaanderen de roep om de privatisering van de staatsbank kunnen versterken.

Jean-Claude Marcourt (PS), voorzitter van het Waalse parlement, uitte tijdens zijn toespraak op de Waalse feesten vorig weekend scherpe kritiek op Belfius, de feitelijke huisbankier en grootste kredietverstrekker van het Waalse Gewest. Luidens indiscreties zou Belfius in de lopende onderhandelingen over een nieuw kaskrediet zijn bezorgdheid hebben geuit over de beroerde financiële toestand van het Waalse Gewest, alsook over een mogelijke machtsdeelname van de PTB in Wallonië in 2024. Zulke commentaar is ongehoord voor een staatsbank die door nalatigheid van de bestuurders met het geld van de belastingbetalers is gered, aldus Marcourt.

‘Ik zou juist zeggen dat de commentaar van meneer Marcourt ongehoord is’, reageert econoom Etienne de Callataÿ, die ook een van de experten was in de Waalse schuldcommissie. Die commissie, met de fine fleur van de Franstalige economen, zei eind vorig jaar dat de schuldenberg die Wallonië aan het opbouwen is, en die bij ongewijzigd beleid in 2030 zal oplopen tot 50 miljard, zonder structurele bezuinigingen onbeheersbaar dreigt te worden.

De grote concentratie van Waalse schuld in de portfolio van Belfius is gevaarlijk.

‘Marcourt sprak van het geld van de belastingbetalers, maar hij bedoelt van de Belgische belastingbetalers’, zegt de Callataÿ. ‘Maar Belfius wordt steeds meer een Waalse instelling. Mogelijk succes van de PTB in 2024, een partij die pleit voor schuldkwijtschelding, lijkt me niet het echte probleem voor Belfius – de PTB zal nooit aan de macht deelnemen. Het echte probleem is dat Belfius als Belgische instelling een evenwicht moet behouden, qua klanten en schuldfinanciering, tussen Vlaanderen en Wallonië. Vandaag is dat evenwicht totaal zoek. Dan kun je verwachten dat Vlaamse partijen in 2024 zullen zeggen: waarom moet Belfius nog in publieke handen blijven, als het is om maar een deel van het land te steunen? Ik vermoed dat het management van Belfius hoegenaamd geen vragende partij is voor een privatisering. Vandaar de grotere terughoudendheid in de onderhandelingen met Wallonië.’

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat, als zijn partij in 2024 zou deelnemen aan de federale regering, Belfius in elk geval tegen marktconforme voorwaarden krediet zal moeten verstrekken, ook in Wallonië.

‘Ik denk dat de bank dat vandaag ook wel doet,’ vervolgt de Callataÿ,‘ en dat Belfius het Waalse gewest niet subsidieert. Maar de grote concentratie van Waalse schuld in zijn kredietportfolio is voor Belfius gewoon niet goed. Zelfs als dat tegen marktconforme voorwaarden gebeurt. Bij de ECB in Frankfurt en de Nationale Bank hier in Brussel ziet men deze concentratie niet als iets positiefs, risicospreiding is belangrijk voor toezichthouders.’

Als toekomstige Waalse tekorten tegen hogere rentevoeten moeten worden gefinancierd, kunnen de kosten gevaarlijk snel ontsporen, waarschuwen experts. De Wever zei nog dat in een rampscenario, als de financiële markten zich tegen Wallonië zouden keren, België mee kopje onder dreigt te gaan.

‘Uiteraard, dat is heel goed mogelijk’, besluit de econoom. ‘Alle beleidsniveaus in België zijn onderling afhankelijk en zo bekijken de financiële markten dat ook.’