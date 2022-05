Ecolo vraagt De Croo om Vivaldi tweede adem te geven voor 21 juli

Ecolo/Groen-fractieleider Gilles Vanden Burre heeft er woensdag bij premier Alexander De Croo op aangedrongen de coalitieregering nieuw leven in te blazen. Hij zei dat voor 21 juli een aantal akkoorden moet worden bereikt.

‘Het is tijd voor een tweede adem in Vivaldi. Wat mij interesseert is dat we hervormen en het leven van mensen veranderen. We hebben al veel hervormd. Voor 21 juli moet de premier met afspraken komen over de pensioenen, de arbeidsmarkt, energie en belastingen’, aldus Vanden Burre op LN24. W

at de belastingen betreft, verwacht Vanden Burre een plan dat in september kan worden besproken, aangezien de grootste hervormingen nog niet voor volgend jaar worden verwacht. Zondag riep ook de andere leider van de Ecolo/Groen-fractie in de Kamer, Wouter De Vriendt, op tot een ‘groot akkoord’ om de meerderheid nieuw leven in te blazen.