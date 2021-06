Een wettelijk verbod op het opsluiten van uitgewezen kinderen, een verplichte coronatest voor mensen in illegaal verblijf en een minder scherpe wet op de woonstbetredingen: staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) legt vandaag vrijdag een migratienota op de tafel van de federale regering. Dat laatste element stuit meteen op verzet van Ecolo.

Het meest controversiële voorstel dat op tafel ligt is dat Mahdi de wet op woonstbetredingen nieuw leven wil inblazen - al mag het niet zo genoemd worden, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Het 'visitatierecht', zoals het nu heet, zou de politie toelaten om een woning te betreden waar mensen zonder papieren verblijven die hardnekkig weigeren om het grondgebied te verlaten. Een aantal jaren geleden werd die wet al begraven wegens té gevoelig voor Franstaligen. Nu probeert Mahdi nog eens - weliswaar met minder scherpe kantjes. Zo zou het enkel alleen gebruikt mogen worden voor de kleine minderheid die op het einde van de procedure zit, maar al vaker manifest geweigerd heeft om terug te keren. Het land van herkomst moet ook helemaal akkoord zijn om de persoon in illegaal verblijf weer te ontvangen.Toch lijken Mahdi's plannen regeringspartner Ecolo niet te kunnen bekoren. 'No pasarán', tweet vicepremier Georges Gilkinet.