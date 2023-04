Staatssecretaris Sarah Schlitz neemt zelf ontslag uit federale regering

Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz (36) zal woensdag haar ontslag indienen bij eerste minister Alexander De Croo. Dat heeft ze aangekondigd op La Première (RTBF).

Sarah Schlitz, Ecolo-staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit in de federale regering, kwam de voorbije dagen in nauwe schoentjes nadat was gebleken dat ze haar persoonlijke logo had opgedrongen bij gesubsidieerde organisaties. Dat is verboden. Volgens oppositiepartij N-VA heeft Schlitz over die kwestie ook gelogen in de Kamer.

De partij eiste haar ontslag. Schlitz sprak zelf van een ‘onhandigheid’ en verontschuldigde zich, maar haar positie wankelde. Zo zei premier Alexander De Croo dat ‘zoiets niet voor herhaling vatbaar was’. Gisteren/dinsdag moest de Ecolo-politica zich ook nog eens verontschuldigen omdat haar medewerkster op sociale media een post had gedeeld waarin de N-VA gelinkt werd aan de nazi’s.

Normaal gezien zou de Kamer donderdag stemmen over het lot van de staatssecretaris, maar Schlitz wacht die stemming dus niet af en biedt zelf haar ontslag aan. ‘Wanneer ik deze studio verlaat, zal ik mijn ontslag aanbieden aan de premier’, zo zei Schlitz bij La Première. ‘Ik heb een fout gemaakt waarvoor ik mij heb verontschuldigd, maar vandaag heeft de controverse een schadelijke dimensie gekregen. Het neemt het hele politieke en medialandschap over, en het wordt ondraaglijk. Daarom ben ik niet in de politiek gegaan. Ik ben in de politiek gegaan voor waarden, voor sociale rechtvaardigheid, voor een samenleving die vrouwen en kinderen beschermt, voor een meer gelijke en rechtvaardige samenleving’, aldus Schlitz. ‘Vandaag wil ik een stap opzijzetten om deze strijd en alle lopende projecten door te laten gaan’, aldus nog de Ecolo-politica.