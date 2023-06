E19 in Meer volledig dicht na ongeval met vrachtwagens

Een ongeval met twee vrachtwagens in de grenszone van de E19 in Meer (Hoogstraten) heeft een brand veroorzaakt die veel rookontwikkeling met zich meebrengt. De snelweg is er volledig afgesloten en aan omwonenden (en bestuurders) in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden tegen de rook.

Vanwege de enorme rookontwikkeling is de situatie ter plaatse volgens het Vlaams Verkeerscentrum nog erg onduidelijk. Er was sprake van een ADR-transport dat betrokken raakte, met gevaarlijke stoffen aan boord dus, maar de vervoerde vloeistof in de tankwagen zou nu toch slechts melk zijn. Het andere betrokken voertuig was een autotransport. Het ongeval heeft een brand veroorzaakt, die is overgeslagen naar de berm naast de snelweg. Er zijn geen gewonden.

De #E19 richting Breda is volledig DICHT ter hoogte van Meer bij de Nederlandse grens. Daar zijn twee vrachtwagens gebotst. En er is brand ontstaan. De hulpdiensten ter plaatse vragen om ramen en deuren gesloten te houden in de wijde omgeving. pic.twitter.com/TEDiH6SoOr — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) June 8, 2023

Het Verkeerscentrum waarschuwt dat de afhandeling van het ongeval van lange duur zal zijn. Je kan de omgeving van de grenszone dan ook beter vermijden de komende uren. Vanuit Antwerpen richting Breda en Rotterdam is de A12 langs Bergen-op-Zoom een alternatief. Op de E19 zelf staat al ruim 13 kilometer file van voor Brecht, met wachttijden van meer dan een uur. Wie zich daar bevindt, moet ten laatste in Meer de snelweg verlaten om een lokale calamiteitenomleiding te volgen tot in Nederland. Daar kan je de E19 dan weer op. Ook richting Antwerpen is de snelweg afgesloten, op Nederlands grondgebied, maar dat zal volgens de brandweer allicht slechts voor de duur van de bluswerken aan de berm zijn.