Durven de politici de wantoestanden in onze voetbalwereld aan te pakken?

'Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt', zei voetbalfilosoof Johan Cruijff. Een maand geleden gebeurde er iets in de Belgische voetbalwereld: speurders vielen binnen bij een hele reeks voetbalclubs, makelaars, trainers en scheidsrechters. Sommigen zitten vandaag nog steeds in de cel. Het onderzoek gaat over witwassen, wedstrijdvervalsing en illegale commissies en betalingen aan spelersmakelaars, trainers en spelers met schimmige fiscale constructies. Dat is niet min.

...