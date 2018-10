Matchfixingexpert Declan Hill: 'Geef Jean-Marie Dedecker een miljoen en hij lost dit op'

Declan Hill is van geen kleintje vervaard. Voor hij 's werelds meest vooraanstaande expert in matchfixing en sportcorruptie werd, onderzocht de Canadese journalist bloedvetes in Kosovo, etnische zuiveringen in Irak, eremoorden in Turkije en de liquidatie van het hoofd van de Canadese maffia. En hij infiltreerde een Aziatisch misdaadsyndicaat en reisde ermee de wereld rond om wedstrijden te vervalsen. Dat werd de rode draad in The Fix: Soccer and Organized Crime, een gevulgariseerde versie van zijn proefschrift aan de Universiteit van Oxford. The Fix groeide uit tot hét standaardwerk over voetbalzwendel.

