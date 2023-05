‘Durf hand in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging’ (De Sutter)

‘Ik durf mijn hand in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging.’ Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1 over de twee experts die werken op haar kabinet, maar op de loonlijst van bpost staan.

De Tijd kwam woensdag met het nieuws dat twee experts van het kabinet van minister De Sutter, die met het postbedrijf bpost over het beheers­contract onderhandelden, al twee jaar op de loonlijst van bpost staan.

De medewerkers werden in het najaar op vraag van minister De Sutter naar haar kabinet gedetacheerd. Op het kabinet stonden ze in voor de dagelijkse contacten en onderhandelingen van het kabinet met het bpost.

Minister De Sutter zegt woensdag dat al drie maanden geleden beslist werd om de medewerkers van de loonlijst van bpost te halen. ‘Met de audits die lopen hebben wij beslist om daar een einde aan te maken. Dit zijn praktijken uit het verleden. (…) Dit zetten we recht. Dit gaan we stopzetten’, aldus De Sutter.

Die wijst er ook op dat het beheerscontract met bpost niet een van de contracten is die onder vuur ligt en dat alle medewerkers van het kabinet een deontologische code onderschreven hebben. ‘Ik durf mijn hand ervoor in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging’. De twee medewerkers zullen vanaf juni betaald worden door het kabinet