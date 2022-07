Duitse coalitiepartijen bereiken akkoord rond hernieuwbare energie

De drie coalitiepartijen in Duitsland hebben hun meningsverschillen aan de kant kunnen zetten en slaagden erin om een akkoord te bereiken over een wetsontwerp rond hernieuwbare energie. Volgens het Duitse persagentschap DPA is een belangrijke doelstelling rond klimaatneutraliteit tegen 2035 geschrapt, maar is er wel een nieuwe doelstelling vastgelegd voor de uitbreiding van windenergie.

Het wetsvoorstel, dat naar voren is geschoven door de minister van Economie Robert van Habeck van de groene partij, is goedgekeurd door de regering. Bij de onderhandelingen slaagde de liberale FDP, de kleinste partij van de coalitie, erin om een extra heffing op elektriciteitsfacturen om de uitbreiding van hernieuwbare energie te bekostigen af te schaffen. Een clausule over het bereiken van een klimaatneutraal elektriciteitssysteem tegen 2035, waartegen ook de FDP bezwaar maakte, is eveneens geschrapt. Er wordt wel uitgebreid op vlak van windenergie. Zo moet elke deelstaat ongeveer 2 procent van zijn grond beschikbaar stellen voor windenergie.

Deze doelstelling maakte deel uit van het oorspronkelijke regeerakkoord tussen de Groenen, de FDP en de sociaal-democraten (SPD) van kanselier Olaf Scholz. ‘Daarmee geven we een duidelijk signaal dat de uitbreiding van hernieuwbare energie nu een topprioriteit is’, klinkt het bij de sociaal-democraten. De FDP benadrukt wel dat elke staat zelf kan beslissen hoe die 2 procent bereikt wordt. Dat betekent dat elke staat kan bepalen hoe ver een windmolen van woningen mag staan. Die minimumafstand heeft in Duitsland tot verhitte discussies geleid en de planning van windturbineparken vertraagd. Julia Verlinden, vice-voorzitter van de Groenen, zei dat het aandeel groene stroom tegen 2030 tot 80 procent zal zijn opgetrokken. ‘We maken nu de weg vrij voor hernieuwbare energie’, verklaarde ze.