Dronken rijden: rijbewijs wordt voortaan sneller ingetrokken

Vanaf 1 juni verlaagt de drempelwaarde voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van wie dronken achter het stuur zit. De norm verlaagt dan van 1,5 promille naar 1,2 promille.

Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) woensdag in de Kamer bekendgemaakt.

De minister werd tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de tand gevoeld door Wouter Raskin (N-VA) over de verkeersveiligheidscijfers. Raskin noemde die ‘een drama’. Hij verwees daarbij naar de stijging van het aantal dodelijke ongevallen in 2022. De N-VA’er wilde vooral van Gilkinet weten of hij deze legislatuur nog aanpassingen aan de Wegcode zou doorvoeren.

De minister merkte op dat de laatste cijfers van Vias op een voorzichtige daling van het aantal verkeersdoden wijzen, al is dat geen reden om te juichen. Om alcohol achter het stuur nog efficiënter aan te pakken, wil Gilkinet samen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken de drempel voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs naar beneden halen, naar 1,2 promille. ‘Die nieuwe maatregel zal al op 1 juni in werking treden.’

Hij gaf ook aan dat het zijn ambitie is de Wegcode nog aan te passen, met een beter evenwicht op de weg tussen actieve weggebruikers en automobilisten. En ook om de strijd tegen recidivisme verder op te voeren. ‘Respectloze wegpiraten kunnen we niet tolereren’, benadrukte de minister.