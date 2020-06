Met een hoorzitting van de drie kandidaten heeft de regering de procedure gestart voor de aanduiding van de nieuwe Chef Defensie. Die volgt generaal Marc Compernol op, die volgende maand op pensioen gaat. Mogelijk volgt vrijdag al een beslissing.

De drie kandidaten voor de functie van chef Defensie (CHOD) - de luitenanten-generaal Claude Vande Voorde en Jan Hennes, en vice-admiraal Michel Hofman - hebben vrijdag hun dossier verdedigd voor het kernkabinet, zo is uit goede bron vernomen.

De 63-jarige generaal Compernol verlaat op 12 juli het leger na een mandaat van vier jaar aan het hoofd van Defensie. Daarmee zet hij een punt achter een carrière van 45 jaar, waarbij hij alle trappen van de hiërarchie van de strijdkrachten heeft beklommen. Vorige week verklaarde hij dat zijn vertrek vaststaat en dat hij geen 'verlengingen' wil spelen. Zijn laatste werkdag valt op vrijdag 10 juli.

Drie kandidaten hebben zich gemeld voor zijn opvolging. En hoewel de regering in lopende zaken is, moet ze een nieuwe CHOD aanstellen, klinkt het op het kabinet van Defensie.

Luitenant-generaal Claude Vande Voorde is gevechtspiloot van opleiding en leidt sinds drie jaar de militaire inlichtingendienst ADIV. Voordien was hij kabinetschef van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en leidde hij het Luchtcomponent.

Luitenant-generaal Jan Hennes is van opleiding ingenieur en vertrekt op 1 januari op pensioen indien hij het niet haalt. Hij staat sinds 31 maart 2017 aan het hoofd van de personeelsdienst DG-HR. Hij is lid van het transitieteam dat in september werd opgericht om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die het leger de komende jaren te wachten staat inzake personeel, materieel en infrastructuur. De werkgroep onder leiding van generaal-majoor Marc Thys moet binnenkort met een eerste reeks beslissingen komen.

Vice-admiraal Michel Hofman is de enige Franstalige van de kandidaten. Hij is een gewezen commandant van de Marine en is sinds juni 2017 vice-chef van Defensie, de nummer 2 van het leger.

Het kernkabinet moet zich nu over de drie kandidaturen buigen. Mogelijk volgt vrijdag al een beslissing. De nieuwe CHOD heeft een mandaat van vier jaar.

