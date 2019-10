Drempels verhogen voor nieuwkomers, kan dat zomaar? 'Theo Francken weet waar het probleem zit'

De strengere toegangsvoorwaarden tot sociale bescherming voor nieuwkomers noemt Kamerlid Theo Francken (N-VA) een van de 'vette vissen in de pan' van de nieuwe Vlaamse regering-Jambon. Maar volgens experts is het allerminst zeker dat die vissen ooit in die pan zullen sudderen.

Theo Francken (N-VA). © belga

Nieuwkomers die toegang willen tot een zorgstelsel zullen veel steviger aan dat stelsel moeten bijdragen. Dat principe is in Denemarken al realiteit, en het zou volgens Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en federaal parlementslid, ook in Vlaanderen moeten gelden. Maar Vlaanderen is Denemarken niet. Terwijl dat land ooit besloot om de Europese regelgeving rond migratie en asiel niet te volgen, zitten Vlaanderen en België vast in wat dan het 'Europees carcan' heet.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×