Het dreigingsniveau in ons land blijft op 2 en wijzigt dus niet na de arrestatie van twee minderjaringen in Eupen van afgelopen weekend. In de laatste analyse van het OCAD eerder deze week was al rekening gehouden met deze elementen en alles was onder controle.

In Eupen heeft de politie afgelopen weekend twee minderjarigen, van 16 en 17 jaar oud, gearresteerd omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen. De twee worden verdacht van poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) liet al weten dat hij op de hoogte was van de zaak en dat de inlichtingendiensten, de politie en het OCAD na de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk dag en nacht werken. Sinds de aanslagen in Brussel en Zaventem in 2016 is er tussen deze diensten een verbeterde samenwerking. Bij het opstellen van zijn dreigingsanalyse eerder deze week, had het OCAD deze elementen dan ook al in rekening genomen. Er is dus geen reden om een nieuwe analyse op te maken en het niveau voor België blijft behouden.

Sinds januari 2018 staat het terreurniveau in ons land opnieuw op 2, wat betekent dat een aanslag in het algemeen weinig waarschijnlijk is. Na de aanslagen in Parijs in november 2015 stond het lange tijd op niveau 3, met bepaalde periodes waarin we zelfs naar niveau 4 gingen.

