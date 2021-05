Maandagavond werd het gebouw van DPG Media in Antwerpen ontruimd nadat er dreigingen waren binnengekomen.

DPG Media voorziet tot nader order extra privébewaking aan zijn gebouwen in België en Nederland. Dat heeft het mediabedrijf maandagavond beslist na de dreiging ten opzichte van het gebouw van DPG aan het Mediaplein in Antwerpen.

In Antwerpen is de zichtbare politieaanwezigheid intussen verdwenen, maar de politie houdt wel nog een oogje in het zeil door middel van onder meer extra patrouilles. DPG houdt nu zelf toegangscontroles aan het gebouw. 'Het personeel kan natuurlijk badgen, maar wie de publieke ruimtes van het gebouw in wil moet nu aanbellen om vervolgens te worden binnengelaten', zegt DPG-woordvoerster An Goovaerts.

Ook bij de andere gebouwen van DPG Media in België én Nederland wordt er beveiliging voorzien. Hoe lang dat zal duren, is niet duidelijk. 'We wachten een beetje het gerechtelijk onderzoek af, we begrijpen dat het niet in één dag duidelijk is of er nog een dreiging is', aldus Goovaerts.

De dreiging is volgens VTM NIEUWS, dat in het DPG-gebouw in Antwerpen is gevestigd, afkomstig van de Nederlandse extreemrechtse groepering Dutch Anonymous Freedom Fighters. De Nederlandse politie zou haar Belgische collega's hebben verwittigd over de dreiging. Het Antwerpse parket geeft voorlopig geen commentaar over het onderzoek naar de feiten.

Knokploeg

Volgens VTM-journalist Faroek Özgünes gaat het om een extreemrechtse groepering die een knokploeg naar DPG Media zou sturen en een bompakket zou plaatsen in of aan het gebouw van het mediabedrijf in Antwerpen. Het motief van de daders is niet meteen duidelijk, maar Özgünes stelt dat er mogelijk een link is met de dreiging ten opzichte van viroloog Marc Van Ranst. Mogelijk wilden de Freedom Fighters via DPG Media achterhalen op welk adres Van Ranst in veiligheid is gebracht, stelt hij.

Van Ranst is ook in Nederland stilaan een bekend figuur nadat hij vorige week op Twitter in de clinch ging met een Nederlandse corona-ontkenner.

Noodstudio

Door de ontruiming van het gebouw van DPG Media in Antwerpen maandagavond heeft VTM Nieuws zijn nieuwsuitzending van 19 uur verzorgd vanuit een noodstudio in Vilvoorde. 'Dany Verstraeten werd in allerijl opgeroepen om te presenteren, terwijl Stef Wauters in Antwerpen bleef voor het geval we toch een deel van daaruit zouden kunnen uitzenden', zegt Goovaerts.

