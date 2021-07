Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) worden deze week opnieuw naar de Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven bij het dossier van Ihsane Haouach.

Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) worden deze week opnieuw naar de Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven bij het dossier van Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen die vorige week ontslag nam na wekenlange commotie rond haar persoon. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang dienden een interpellatie over de kwestie in.

Haouach werd recent door Schlitz aangesteld als regeringscommissaris bij het IVGM, maar al meteen na haar aanstelling kwam ze onder vuur te liggen omdat ze een hoofddoek draagt. Even later gaf ze een controversieel interview aan Le Soir waarin ze lijkt te suggereren dat de interpretatie van de scheiding tussen kerk en staat zich kan aanpassen aan de veranderende demografie. Haouach nam uiteindelijk vorige week vrijdag uit eigen beweging ontslag. Maar even later lekte dan uit dat er een nota van de Staatsveiligheid bestond waarin Haouach in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap.

Premier De Croo en Schlitz gaven daar maandagmorgen tekst en uitleg bij in de Commissie Gezondheid van de Kamer. De nota van staatsveiligheid zelf kregen de Kamerleden echter niet te zien: de informatie is geclassificeerd en mag enkel gedeeld worden met mensen die over een veiligheidsmachtiging beschikken, stelde De Croo, die verder ook geen details uit de nota kon delen.

Maar de oppositie blijft hameren op het dossier. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is er sprake van een nieuw element nadat de RTBF dinsdag op zijn website delen van de nota publiceerde. Daarin staat niet alleen dat Haouach 'gekend' is bij de diensten omwille van 'nauwe contacten met moslimbroeders', maar ook dat die contacten gericht waren op een strategie 'om het maatschappelijke debat te beïnvloeden door goeie relaties te onderhouden met invloedrijke personen uit diverse kringen in de samenleving'. De Staatsveiligheid preciseert wel dat Haouach volgens haar informatie 'geen lid is van de Moslimbroeders en nooit de aandacht heeft getrokken voor concrete extremistische standpunten'. Dat de ex-regeringscommissaris zich mogelijk niet bewust was van het feit dat ze banden had met Moslimbroeders, is volgens de Staatsveiligheid dan ook niet ondenkbaar.

De N-VA wijst ook op het feit dat op de nota op de website van de RTBF de datum van 6 juli te zien is. Dat was een dinsdag, terwijl de premier eerder deze week in Commissie meedeelde dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de nota op woensdag 7 juli ontving. De Croo zelf kreeg de nota naar eigen zeggen pas op donderdag 8 juli, vlak voor het vragenuurtje in de plenaire vergadering van de Kamer. 'Het is wel erg sterk dat een nota van Staatsveiligheid zo lang moet reizen om de premier te bereiken, wetende dat de minister van Justitie tot dezelfde partij behoort', vindt De Roover.

N-VA en Vlaams Belang dienden al interpellaties in om De Croo en Schlitz opnieuw over de kwestie te ondervragen in de plenaire vergadering. Het is nog niet duidelijk of dat woensdag of donderdag zal gebeuren. CdH-Kamerlid Georges Dallemagne vraagt in navolging van André Flahaut de samenroeping van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Hij diende evenwel geen interpellatie in.

