Dossier Betway: Kansspelcommissie start sanctieprocedure

In november 2017 startten de interne diensten van de Kansspelcommissie een onderzoek naar Betway, nadat Knack, De Tijd en Le Soir in de Paradise Papers berichtten over de offshorestructuren achter de gokwebsite.

Het Maltese bedrijf Betway Limited -dat in 2014 een dienstleverancier-licentie van de Belgische Kansspelcommissie kreeg- bleek eigendom van een offshore op de Britse Maagdeneilanden: Betway Group Limited. Verder toonden de gelekte documenten onder meer dat Betway Limited eind 2014 zijn kapitaal zag stijgen met ruim 28,8 miljoen euro dankzij een lening van de mysterieuze aandeelhouders op de Britse Maagdeneilanden. Dat riep vragen op: wist de Kansspelcommissie überhaupt wel wie er precies achter Betway schuilgaat en van waar het kapitaal komt?

De interne diensten van de Kansspelcommissie voerden een jaar lang onderzoek naar het dossier-Betway. Vandaag besprak de commissie zelf de resultaten, en besliste om een sanctieprocedure op te starten. In de commissie zetelen vertegenwoordigers van de ministers van Justitie, Financiën, Economie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting.

In september 2016 sloot Betway twee belangrijke sponsordeals af: het werd de officiële betting-partner van Anderlecht én van de Croky Cup. In september 2018 werd het contract van Betway als sponsor van de Croky Cup met nog eens drie seizoenen verlengd.

Knack, De Tijd en Le Soir konden de gelekte Paradise Papers-documenten analyseren in samenwerking met Suddeutsche Zeitung en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ).