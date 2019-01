Kansspelcommissie beslist over lot van Betway

Op de website www.betway.be kun je onder meer live wedden tijdens sportwedstrijden en spelen op meer dan 160 casinoklassiekers. De site is legaal in België omdat ze een partnerschap aanging met het casino van Brussel, dat daarvoor in juli 2015 een operator-vergunning kreeg van de Kansspelcommissie. Het Maltese bedrijf Betway Limited kreeg eind 2014 dan weer een dienstleverancier-licentie van de commissie. Om de samenwerking rond de Belgische goksite te bezegelen sloot de Oostenrijkse eigenaar van het casino van Brussel, Casinos Austria International, een contract af met de groep Betway.

In november 2017 berichtten Knack, De Tijd en Le Soir in de Paradise Papers dat het Maltese bedrijf Betway Limited eigendom is van een offshore op de Britse Maagdeneilanden: Betway Group Limited. Verder bleek uit de gelekte documenten onder meer dat Betway Limited eind 2014 zijn kapitaal zag stijgen met ruim 28,8 miljoen euro dankzij een lening van de mysterieuze aandeelhouders op de Britse Maagdeneilanden.

Dat riep vragen op: wist de Kansspelcommissie überhaupt wel wie er precies achter Betway schuilgaat en van waar het kapitaal komt? Dat is ook van belang voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond en voor voetbalclub Anderlecht. In september 2016 sloot Betway immers twee belangrijke sponsordeals af: het werd de officiële betting-partner van Anderlecht én van de Croky Cup. In september 2018 werd het contract van Betway als sponsor van de Croky Cup met nog eens drie seizoenen verlengd.

Ongeoorloofde cumul?

Naar aanleiding van de Paradise Papers-berichtgeving startten de interne diensten van de Kansspelcommissie in november 2017 een onderzoek op. Woordvoerster Marjolein De Paepe bevestigt dat het dossier vandaag wordt besproken op de Kansspelcommissie.

Knack, De Tijd enLe Soirvernamen dat de interne diensten van de Kansspelcommissie er na één jaar onderzoek niet in zouden zijn geslaagd om de uiteindelijk begunstigden te achterhalen, en bijgevolg ook geen zicht hebben op de oorsprong van de financiën achter Betway. Bovendien zou een betrokkene uit het Betway-dossier in België zowel actief zijn in E-vergunningen (voor fabrikanten, plaatsers en herstellers van kansspeltoestellen) als F-vergunningen (voor het organiseren of aannemen van weddenschappen), hoewel de kansspelwet zo'n cumul niet toelaat.

De Paepe bevestigt die informatie echter niet: 'Wij kunnen niet vooruitlopen op de gedane vaststellingen die aan de leden van de Kansspelcommissie worden voorgelegd', reageert de woordvoerster. 'Wij kunnen nog niet communiceren voor de commissieleden zich hierover uitgesproken hebben. Toen vorige keer dit dossier in de pers raakte kreeg de Kansspelcommissie de kritiek dat Betway al schuldig werd verklaard, terwijl het gewoon om een onderzoek ging dat werd opgestart naar aanleiding van de Paradise Papers, omwille van toch wel onrustwekkende zaken die in de pers kwamen. Er werd nagegaan in welke mate de Kansspelwet werd gerespecteerd. Het zijn echter niet de interne diensten maar de leden van de Kansspelcommissie die beslissen of verder gevolg moet worden gegeven aan de conclusies van de interne diensten.'

Volgens De Paepe kan de Kansspelcommissie in theorie verschillende mogelijke stappen ondernemen: 'De Kansspelcommissie kan het onderzoek afsluiten, bijkomend onderzoek doen, sanctieprocedures opstarten, de vertegenwoordigers kunnen hun ministers inlichten over de toestand... Dit is afhankelijk van de beoordeling die de leden van de Kansspelcommissie geven aan dit dossier.'

'Betway verwacht niet om een boete te krijgen'

De mogelijke sanctieprocedures variëren van een waarschuwing, een tijdelijke schorsing van de vergunning, een definitieve intrekking van de vergunning of een voorlopig of definitief verbod van exploitatie van één of meer kansspelen. De Paepe: 'De Commissie kan ook een administratieve geldboete opleggen als het parket de feiten als bewezen acht maar beslist om geen vervolging in te stellen. Een geldboete kan enkel als er een strafrechtelijk artikel overtreden is zoals nader bepaald in artikel 63 en 64 van de Kansspelwet.'

De Kansspelcommissie is volgens De Paepe ook een verantwoordelijk toezichtsorgaan inzake witwassen. 'Ook daar kan zij bepaalde acties verrichten, als de leden van de Kansspelcommissie dat nodig achten.'

Een woordvoerder van Betway reageert dat het bedrijf heeft geantwoord op de vragen van de Kansspelcommissie en ook onderliggende documentatie heeft aangeleverd. 'Betway verwacht niet om een boete of een andere sanctie te krijgen.'

Vraag is of het dossier-Betway ook gevolgen kan hebben voor het casino van Brussel, dat in 2020 zijn vergunning moet verlengen.

Knack, De Tijd en Le Soir konden de gelekte Paradise Papers-documenten analyseren in samenwerking met Suddeutsche Zeitung en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ).