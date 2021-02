'De nieuwe ondervoorzitters van de N-VA zullen niet in de running komen voor het partijvoorzitterschap', zegt Karl Drabbe van Doorbraak.be.

'Ook al gaat de N-VA erop achteruit, de media blijven ernaar kijken als konijnen naar een lichtbak.' Karl Drabbe, uitgever en drijvende kracht achter het Vlaamsgezinde Doorbraak.be, trekt grote ogen bij de aandacht voor de volgende twee ondervoorzitters van de N-VA. Er zijn zes kandidaten: Theo Francken, Valerie Van Peel, Lorin Parys, Assita Kanko, Anneleen Van Bossuyt en Kathleen Depoorter. Een partijraad van 250 leden beslecht de strijd op 6 februari. Een gedeeltelijke verklaring voor de media-aandacht is de figuur van Francken, denkt Drabbe, zeker in het licht van de veroordeling van zijn gewezen vertrouwenspersoon Melikan Kucam.Zijn de nieuwe ondervoorzitters de grootste kanshebbers om voorzitter Bart De Wever op te volgen, die al sinds 2004 in het zadel zit? Karl Drabbe: Nee. Zo'n verkiezing helpt je natuurlijk wel om je als politicus intern meer op de kaart te zetten: de ondervoorzitters maken deel uit van het belangrijke dagelijks bestuur, dat elke dinsdag de lijnen uitzet. Maar deze ondervoorzitters zullen niet in de running komen voor het partijvoorzitterschap. Hoezo? Drabbe: Je mag niet vergeten dat De Wevers mandaat afloopt in 2023. Een jaar later zijn het Europese, federale, Vlaamse en gemeenteraadsverkiezingen. Ik kan me moeilijk indenken dat hij dan de stok zal doorgeven. Er zit dus een verlenging van zijn mandaat aan te komen. Hoe dan ook zijn er twee gedoodverfde winnaars: Valerie Van Peel en Theo Francken. Drabbe: Het is niet omdat de naam van Van Peel vaak valt, dat ze ook zal winnen. Ik heb veel respect voor haar, maar soms kan alles wat er op voorhand wordt gezegd in iemands nadeel spelen. In partijkringen en in de media wordt ze vooral naar voren geschoven omdat men haar ziet als een tegenpool van Francken. Alsof er binnen de partij een rechtse vleugel en een zachte, sociale vleugel zouden zijn. Is dat dan niet zo?Drabbe: Ik zie geen georganiseerde clubs of groepen. Mensen leggen bepaalde accenten, maar er zijn geen ideologische flanken.Van Peel is de enige kandidaat uit de provincie Antwerpen. Speelt dat in haar voordeel?Drabbe: Binnen de partijraad wordt niet via provinciale kieskringen gestemd. Het is dus wat bij de haren gesleurd om daarover te speculeren. Dat Van Peel van Antwerpen is, zou zelfs in haar nadeel kunnen spelen.Waarom? Drabbe: Er is wel vaker gemor bij militanten en kaderleden dat Antwerpen de touwtjes in handen heeft. Ik zou dus niet zomaar zeggen dat het Francken en Van Peel zullen worden. Lorin Parys heeft al een traject achter de rug als ondervoorzitter. Hij is ook veel in de media geweest naar aanleiding van de regeringsonderhandelingen. Wie weet hebben we met Francken en Parys straks twee mannelijke ondervoorzitters uit Vlaams-Brabant. In elk geval kijk ik veel meer uit naar een andere gebeurtenis: het ledencongres in 2023. Dat congres zal de inhoudelijke koers bepalen en de lijnen uittekenen voor de electorale strategie voor en na de verkiezingen. Het interesseert mij meer wie dat congres zal leiden dan wie deze week wordt verkozen.