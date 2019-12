Door Francken opgericht centrum voor transmigranten al sinds begin deze maand dicht

Het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten, dat ondergebracht was in het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel, is dicht. Dat staat vrijdag in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De beslissing dateert al van begin december.

Het Federaal Opvangcentrum voor de Opvang van Asielzoekers in Steenokkerzeel © Belga