Doelman Sinan Bolat: 'De Antwerpfan is een kampioenstitel waard'

Vrijdag begint Play-off I met Standard-Antwerp, twee vurige teams in rood en wit. Mengen zij zich in de titelstrijd? Doelman Sinan Bolat van Antwerp sluit het niet uit. 'Alles is mogelijk: dat is het zotte aan die play-offs.'

Voor velen zal hij altijd de man van die ene goal blijven. Een winteravond op Sclessin in 2009. Standard Luik speelt zijn laatste poulematch in de Champions League tegen het Nederlandse AZ. De extra tijd gaat de vijfde minuut in. Vrije trap voor de Rouches. Een voorzet van Benjamin Nicaise. Doelman Sinan Bolat duikt op in het strafschopgebied en kopt de bal voorbij een grabbelende Sergio Romero. Standard plaatst zich voor de volgende ronde, Sclessin ontploft. 'Die goal tegen AZ zal me mijn hele leven achtervolgen', lacht de Turks- Belgische doelman. 'Ervaren hoe het voelt om te scoren: dat maak je als keeper zelden mee. Het was een droom, en half België heeft met mij meegevierd, want ik word er nog erg vaak over aangesproken.' Volgende vrijdag gaat Sinan Bolat op bezoek in datzelfde Sclessin van zijn historische goal. De Antwerpkeeper kijkt met vertrouwen richting Play-off I. 'Antwerp begon het seizoen met de ambitie bij de eerste zes te eindigen. Die opdracht was vervuld twee speeldagen voor het eind van de reguliere competitie: dan heb je het goed gedaan. Al wat erbij komt, is bonus.'

...