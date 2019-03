Doe mee aan Het Grote Gelijk en barst uit uw filterbubbel

We schotelen u zeven controversiële stellingen voor. Vervolgens koppelen we u aan iemand die op zoveel mogelijk vragen een verschillend antwoord heeft gegeven.

Zo kan u een gesprek aangaan met een tegenpool die u normaliter niet snel zou ontmoeten. Blijft u overtuigd van uw mening of heeft uw tegenpool toch een punt?

Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Waar en wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor het Belgische evenement kan hierboven vanaf dinsdag 5 maart tot en met woensdag 10 april. U kan zich ook inschrijven door een ja-neenvraag te beantwoorden die u in sommige artikels op onze site vindt. Inschrijven voor het Europese evenement doet u hier.

We schotelen u zeven provocerende vragen voor, waarop u met ja of neen kunt antwoorden. Vervolgens vragen we u iets meer over uzelf te vertellen, om het gesprek op gang te brengen als u in mei uw tegenpool ontmoet. We hebben ook uw contactgegevens nodig, zodat we u met uw gesprekspartner in contact kunnen brengen.

Ook op de websites van onze partners De Standaard, StampMedia en Bruzz vindt u de inschrijfmodule.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Iedereen die achttien jaar oud is of ouder kan deelnemen. De voorwaarde is dat u hoffelijk blijft en zich openstelt voor de mening van uw gesprekspartner tijdens jullie ontmoeting. U moet zich kunnen vrijmaken op 4 mei.

Waarom krijg ik mails van My Country Talks?

Het Grote Gelijk bouwt verder op een idee van de nieuwswebsite Zeit Online. De website bracht in 2017 en 2018 al duizenden Duitsers bij elkaar onder de noemer Deutschland spricht. Door het grote succes ging het concept ook internationaal onder de noemer My Country Talks.

Zo heet ook de software waarmee u zich kunt inschrijven en waarmee u aan uw gesprekspartner zal worden gekoppeld. Alle mails van Het Grote Gelijk worden verstuurd door knack@mycountrytalks.org.

Wat is het verschil tussen het Belgische en het Europese evenement?

Het Belgische evenement wordt georganiseerd door Knack in samenwerking met De Standaard, Bruzz en StampMedia. Op zaterdag 4 mei kunt u een Vlaming of een Brusselaar ontmoeten die bij u in de buurt woont en een andere mening heeft dan u.

Het Europese evenement is een initiatief van het Duitse Zeit Online, waar media uit veertien landen aan deelnemen. In alle landen krijgen deelnemers dezelfde zeven stellingen voorgeschoteld. Op basis daarvanzult u gekoppeld worden aan een tegenpool - als dat mogelijk is uit een van onze buurlanden. U kunt uw tegenpool ontmoeten op 11 mei, persoonlijk of via een videocall.

Ik heb me ingeschreven voor het Belgische evenement, maar wil liever een Europeaan uit een ander land ontmoeten.

U kunt zich zowel voor het Belgische als voor het Europese evenement inschrijven.

Als u uw inschrijving wilt annuleren, kan dat via de uitschrijfknop in de bevestigingsmail. Dat is hoffelijk, want als u zich niet uitschrijft, zal de persoon die aan u gekoppeld wordt met niemand in gesprek kunnen gaan.

Kan ik mij zowel voor het Belgische als voor het Europese evenement inschrijven?

Dat kan. Het Belgische evenement zal plaatsvinden op 4 mei, het Europese evenement een week later op 11 mei. Zo heeft u de kans om zowel een Vlaming of Brusselaar als een Europeaan te ontmoeten. Hou dan wel beide zaterdagen vrij.

Waarom moet ik bij het registreren mijn e-mailadres en telefoonnummer opgeven?

Uw e-mailadres gebruiken we om u op de hoogte te houden van het proces: om u uw gesprekspartner voor te stellen, om u om feedback te vragen... We zullen uw e-mailadres ook doorgeven aan uw tegenpool, zodat jullie elkaar kunnen contacteren.

Uw telefoonnummer geven we aan niemand door. Dat gebruiken we alleen om uw inschrijving te verifiëren. Mogelijk kan de redactie u op dit nummer ook contacteren voor een artikel over het evenement. Het staat u vrij om daar al dan niet aan mee te werken.

Wat met mijn privacy?

Uw gegevens worden beschermd, lees er hier alles over.

Wie zijn de partners van Het Grote Gelijk?

In België werkt Knack samen met De Standaard, StampMedia en Bruzz.

Het idee komt van het Duitse Zeit Online, dat in 2018 20.000 mensen bij elkaar bracht in Duitsland. Zeit Online staat ook in voor de technische ondersteuning van het project.

Op basis van welke criteria wordt mijn gesprekspartner gekozen?

Na het afsluiten van de inschrijvingen worden alle kandidaten, ongeacht via welk medium ze zich hebben ingeschreven, bij elkaar gezet voor een geautomatiseerde koppeling.

Wij zullen u een gesprekspartner voorstellen die bij u in de buurt woont en die op zoveel mogelijk stellingen verschillend heeft geantwoord.

Wanneer weet ik wie ik ga ontmoeten?

Na het afsluiten van de inschrijvingen worden de deelnemers aan elkaar gekoppeld. U krijgt midden april een e-mail waarin we u een geanonimiseerde gesprekspartner voorstellen. Als zowel u als uw partner aangeven elkaar te willen ontmoeten, krijgen jullie elkaars e-mailadres. Uw telefoonnummer of adres wordt niet gedeeld. Jullie kunnen zelf afspreken waar jullie elkaar zullen ontmoeten en hoe jullie elkaar kunnen herkennen.

Waar en wanneer ontmoet ik mijn gesprekspartner?

De Belgische editie van Het Grote Gelijk vindt plaats op 4 mei om 15 uur. U spreekt zelf met uw tegenpool af waar u elkaar wilt ontmoeten. We adviseren wel om dat op een publieke plek te doen: een koffiebar, een café of - als het weer het toelaat - een park. Zorg er wel voor dat jullie genoeg privacy hebben voor het gesprek. We raden jullie af om het gesprek bij iemand thuis te laten plaatsvinden.

Knack organiseert samen met alle partners ook een evenement in de Brusselse KVS, waarop enkele gespreksduo's worden uitgenodigd.

Wat gebeurt er precies tijdens de ontmoeting?

Er zijn geen echte spelregels: start gewoon een gesprek. U kan vertrekken van de stellingen of van de persoonlijke informatie die u over uzelf gaf.

Voor een goed gesprek is het belangrijk dat u luistert naar wat uw gesprekspartner te zeggen heeft en dat u openstaat voor elkaars standpunt. Blijf hoffelijk. Hoe de discussie verloopt en waar u elkaar ontmoet, is aan u. Knack kan daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Wat gebeurt er na onze ontmoeting?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaring. U kan ons uw feedback bezorgen via een online formulier. Hoe verliep de ontmoeting? Wat heeft u onthouden van het gesprek? U kunt daar ook een selfie van u beiden uploaden.

Uiteraard staat het u vrij om ook na Het Grote Gelijk contact te houden met uw tegenpool.

De ontmoeting was geen succes. Wat nu?

Het Grote Gelijk is een experiment. Er kan veel gebeuren wanneer twee mensen met tegengestelde visies elkaar ontmoeten. Het is jammer wanneer het tegenvalt, maar we hopen dat u een volgende keer toch opnieuw wilt deelnemen.