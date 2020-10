De SP.A koestert hoge verwachtingen van comeback kid Frank Vandenbroucke. De ambitie is niet zonder risico.

In hoge socialistische kringen zindert de comeback van Frank Vandenbroucke (SP.A) nog steeds na. De aanvankelijke opstoot in zelfvertrouwen kreeg opnieuw een boost na de aankondiging van de strenge coronamaatregelen, zoals het vroegere sluitingsuur voor cafés. Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke en premier Alexander De Croo (Open VLD) brachten uiteraard geen goed nieuws. Maar de manier waarop ze de verstresnging aankondigden, inclusief de media-optredens van Vandenbroucke, deed de SP.A-harten sneller slaan. De hoop op een volwaardig leidersduo flakkert op. 'Dit wordt niet de regering-De Croo, maar de regering-De Croo-Vandenbroucke', zegt een kopstuk.De laatste keer dat de Wetstraat zo'n tandem zag, waren heel wat huidige ministers nog niet eens geboren. In de eerste helft van de jaren 80 werd het land bestierd door de regering-Martens-Gol, genoemd naar CVP-premier Wilfried Martens en de liberale Waal Jean Gol (PRL). Bij de SP.A beseffen ze dat ze boven hun gewicht boksen. Het megadepartement Volksgezondheid en Sociale Zaken is een essentiële poot van elke regering die een pandemie als covid-19 moet bestrijden. Voorganger Maggie De Block (Open VLD) was op het einde van haar termijn naar de achtergrond opgeschoven. Bij Vandenbroucke is het de bedoeling dat hij op de voorgrond treedt. Om de hoge ambities nog meer kracht bij te zetten, stuurt SP.A-voorzitter Conner Rousseau zijn rechterhand Inti Ghysels naar het kabinet-Vandenbroucke. De directeur van de SP.A-studiedienst moet de politieke lijn van de partij bewaken binnen de 'DAB' (Directeurs Algemeen Beleid), het wekelijks onderonsje van de kabinetschefs van de vicepremiers en de premier. Het eerste vragenuurtje in de Kamer was een andere illustratie van de ambitie. De eerste reeks vragen werd zowel beantwoord door De Croo als door Vandenbroucke. Beiden beantwoordden ze moeiteloos in het Nederlands en in het Frans. De SP.A'er deed dat quasi zonder voorbereiding. 'We ageren in onzekerheid, vraag het ultieme bewijs niet', zei hij over de keuze om het sluitingsuur te vervroegen voor cafés, maar niet voor restaurants. 'De vijand komt over zee. We hebben veel kusten en we weten niet waar hij gaat aanvallen. Daar waar de kusten het makkelijkst zijn in te nemen, daar gaan we versterken.'Vandenbroucke is het politieke steekspel verre van verleerd. De minister nam de tijd om Christoph D'Haese (N-VA) op de korrel te nemen. De burgemeester van Aalst stelde afgelopen week de solidariteit tussen de Brusselse en Aalsterse ziekenhuizen in vraag. Ex-professor Vandenbroucke riposteerde met cijfers. 'Vorig jaar zijn er 500 mensen van Aalst verzorgd in Brussel. En is Defensie niet ter hulp gekomen in woonzorgcentra in Aalst?' Op de N-VA- en Vlaams Belang-fracties na applaudisseerde het hele halfrond.De wens van de SP.A is natuurlijk niet zonder risico. Aangezien elke strengere maatregel economische en sociale consequenties heeft, zal Vandenbroucke ook de komende maanden door iedereen op de vingers worden gekeken. Ook door virologen. Snel na de nieuwe aankondigingen waarschuwden experts al dat de overheid eigenlijk nog te weinig doet om de epidemie in te dammen. KUL-professor Marc Van Ranst zet fors druk op de ketel door een lockdown te bepleiten indien de cijfers binnen de twaalf dagen niet gunstiger verlopen. Al ligt die verantwoordelijkheid verspreid: bij het Overlegcomité, bij de provinciegouverneurs, bij de burgemeesters, en ook bij kersvers coronacommissaris Pedro Facon. De reputatie van Vandenbroucke als eigenzinnig en wat arrogant kan eveneens opnieuw tegen hem beginnen spelen. Zal het niet gaan knetteren met De Croo zelf en die andere ancien, Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne? De socialistische en de liberale families in de regering-De Croo moeten elkaar ook de ruimte gunnen. Een soloslim afgelopen zondag, toen hij zonder rugdekking al sprak over het beperken tot maximaal drie contacten, werd snel vergeten. Mocht het een neofiet overkomen, zou men gesproken hebben van een beginnersfout. Critici zouden een voorproefje kunnen zien van de komende drieënhalf jaar.