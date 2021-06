De federale regering is niet van plan om veel aandacht te schenken aan de zaak rond de hoofddoek van regeringscommissaris Ihsane Haouach. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil de bladzijde omslaan.

De Vivaldi-partijen zijn niet van plan om veel aandacht te schenken aan de hoofddoek van Ihsane Haouach. De onderneemster werd tegen wil en dank het voorwerp van een kortstondige maar hevige polemiek. Regeringspartij Ecolo schoof haar naar voren als regeringscommissaris bij het Instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vond dat onaanvaardbaar vanwege een inbreuk op het neutraliteitsbeginsel.De discussie ontstond in de slipstream van een andere hoofddoekendiscussie in Brussel. Openbaarvervoersmaatschappij MIVB werd veroordeeld wegens discriminatie op grond van godsdienst en geslacht omdat een vrouw tot twee keer toe niet in dienst werd genomen omdat ze een hoofddoek droeg. Via Open VLD belandde het dossier op de Brusselse regeringstafel. Minister-president Rudi Vervoort (PS) stelt vast dat de kwestie zijn regering van PS, one.brussels (Vooruit), Groen, Ecolo, Open VLD, en Défi splijt. Die laatste dreigt zelfs uit de regering te stappen als de MIVB geen beroep aantekent tegen de beslissing - iets waar de linkse partijen tegen zijn. Op de ministerraad van volgende week donderdag zou de knoop doorgehakt worden. In Brussel zit de MR in de oppositie. De Franstalige liberalen roeren zich dan ook fel.Op federaal niveau liggen de kaarten anders. Het verzet blijft beperkt tot de MR. Of beter: tot partijvoorzitter Bouchez. Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte donderdag in de Kamer duidelijk dat er geen discussie is. 'Deze beslissing wordt door geen enkele regeringspartij in vraag gesteld', antwoordde hij op een vraag van N-VA-Kamerlid Darya Safai. De kwestie werd donderdagochtend kort behandeld op de kern, een bijeenkomst van de topministers. Maar meer dan een vluchtig agendapuntje zou het niet geweest zijn. 'Dit gaat een stille dood sterven', klinkt het bij een vicepremier. Wellicht had een en ander ook te maken met MR-vicepremier Sophie Wilmès die niet aanwezig was wegens een missie in Spanje. Ook MR-Kamerlid en oud-minister Denis Ducarme verklaarde woensdag niet langer zomaar zijn steun te verlenen aan voorstellen van Sarah Schlitz (Ecolo). Volgens Ducarme heeft de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het principe van de neutrale overheid geschonden door Haouach af te vaardigen. Ducarme is echter al langer een buitenbeentje in zijn partij. Zo was hij het enige lid van de meerderheid dat vragen stelde bij de ministeriële verantwoordelijkheid van defensieminister Ludivine Dedonder (PS) in de zaak rond de geradicaliseerde militair Jürgen Conings. Op het kabinet van Schlitz klinkt het dan ook stellig: 'Er is géén conflict op het niveau van de regering.'Hoe dan ook is geen enkele andere partijvoorzitter geneigd om zich bij Bouchez aan te sluiten, zelfs Egbert Lachaert (Open VLD) niet. Binnen de regering wordt erop gewezen dat de regeringscommissaris zelfs geen stemrecht heeft in de raad van bestuur van het instituut. De eerste bestuursvergadering is overigens al achter de rug.Bovendien heeft Sarah Schlitz correct de procedure gevolgd, zegt woordvoerster Jessika Soors. Dat de MR niet werd ingelicht, doet er zelfs niet toe. 'De aanstelling van een regeringscommissaris gebeurt via een Koninklijk Besluit en is dus het prerogatief van de minister of staatssecretaris. Zo'n benoeming verschijnt nooit op de regeringstafel.' Het verzet verschuift allicht van de regering naar het parlement. Om de daad bij het woord te voegen legt de MR een wetsvoorstel neer in de Kamer om de neutraliteit van alle ambtenaren af te dwingen, maar de meeste Vivaldi-partijen tonen nu al weinig enthousiasme. Het is niet de eerste keer dat partijvoorzitters de regering onder druk zetten. In de discussie rond het loonoverleg dreigde Conner Rousseau (Vooruit) met een dividendenstop. Achteraf bleek dat het voorstel niet eens de regeringstafel gehaald had. Bij het afkondigen van coronamaatregelen toonde Bouchez - weer hij - zich meermaals een tegenstander, in het bijzonder tegen het beleid van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De logica in de Westraat is dat een regering stabiel blijft zolang het de druk van buitenaf kan weerstaan. De vraag is hoeveel oekazes Vivaldi nog zonder kleerscheuren kan doorstaan. Het kabinet-Schlitz betreurt de hele hetze. 'Mevrouw Haouach heeft een fantastisch cv, maar zij heeft zich de afgelopen dagen moeten isoleren omdat ze overspoeld is door haatberichten. Dat is toch iets om bij stil te staan.'