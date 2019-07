Psychiater Dirk De Wachter reist deze maandag naar Tanzania, waar hij projecten van de ngo Child-Help zal bezoeken voor kinderen met spina bifida (open rug) en hydrocefalie (waterhoofd). Knack sprak hem voor zijn vertrek over wat België en Tanzania van elkaar kunnen leren.

'Spina bifida en hydrocefalie zijn ernstige aandoeningen die veel meer aandacht verdienen in de media', vertelt psychiater en auteur van Borderline times Dirk De Wachter. 'Als Pierre Mertens van Child-Help mij dus vraagt om mijn bescheiden bekendheid aan te wenden voor de goede zaak en in te zetten voor kinderen met die ziektes, kan ik daar niet nee tegen zeggen. De vijf projecten die we in Tanzania zullen bezoeken zijn kleinschalig en emanciperend voor de lokale bevolking. Ze vertrekken niet vanuit een idee dat hier in België aan de tekentafel is bedacht, en daarom kan ik er mij ook makkelijk achter zetten.'

...