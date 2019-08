Dimitri Verhulst: 'Ik heb een grote bewondering voor zwijgende mensen. Maar ik hoor daar niet bij'

Sofie Mulders Journalist

Hij zou graag slimmer zijn. En ook meer kunnen zwijgen. Maar verder is Dimitri Verhulst best tevreden met wie hij is, zegt hij. 'Nee, ik ben niet voorgoed verkloot. Integendeel.'

Dimitri Verhulst: 'Ik vind een boek de beste reden om gezonder te gaan leven.' © Luc Daelemans

Als u dit leest, zit Dimitri Verhulst in Frankrijk. Niet voor een vakantie, maar voorgoed. Voorlopig toch, want Verhulst heeft een geschiedenis als verhuizer. Van Aalst naar Gent naar Wallonië naar Zweden naar Gent. En nu naar het departement Charente. Gaan mee: zijn vriendin en een goldenretrieverpup. Blijven hier: de meeste van zijn spullen. 'Toen ik in 2014 terugkwam van Zweden konden al mijn bezittingen in één auto. Aan materiële zaken ben ik moeilijk te binden.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×