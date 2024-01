Diepvriezer en koffiemachine kabinet de Moor in beslag genomen door deurwaarder

Donderdag zijn een diepvriezer en koffiemachine door de deurwaarder meegenomen uit het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

De inbeslagname is een gevolg van de wanbetaling van de dwangsommen die de Belgische staat werden opgelegd vanwege het niet opvangen van asielzoekers die de procedure doorlopen en opvang zouden moeten genieten.

Het kabinet de Moor ging in 2023 in verzet tegen de inbeslagnames door de deurwaarder. Volgens advocate Marie Doutrepont (Progress Lawyers Network) oordeelde de beslagrechter echter dat “aangezien de Belgische staat niet bereid is om vrijwillig (de dwangsommen, nvdr) te betalen” er ook geen misbruik gemaakt wordt door de inbeslagname van de goederen.

“De Belgische staat is al meer dan 9.000 keer veroordeeld door de arbeidsrechtbank vanwege deze situatie. Ondanks aanhoudende inspanningen van advocaten om hun rechten te waarborgen, worden deze veroordelingen helaas niet nageleefd”, aldus Doutrepont.

“De arbeidsrechtbank heeft dwangsommen opgelegd om de staat te dwingen zich aan de veroordelingen te houden, maar ook die dwangsommen blijven onbetaald”, zegt de advocate, gekend van onder meer de verdediging van de activisten van het voormalige kraakpand in de Wetstraat.

Het vonnis van de beslagrechter heeft tot gevolg dat de meubels die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de administratie en werking van het kabinet op 12 januari publiek verkocht worden, dit via een onlineverkoop. Donderdag werden alvast een diepvriezer en oude koffiemachine in beslag genomen door de deurwaarder.

“Dat de regering zo halsstarrig het beginsel van de rechtstaat naast zich neerlegt, en ervoor kiest om meubels van een ministerieel kabinet in beslag te laten nemen in plaats van een gerechtelijke beslissing na te leven, is ongezien en heel verontrustend. Ondertussen blijven asielzoekers beven in de ijskoude nachten van Brussel”, concludeert Doutrepont.

“Er is deze ochtend inderdaad een gerechtsdeurwaarder langsgeweest en daarbij zijn een diepvriezer en een koffieapparaat in beslag genomen om openbaar verkocht te worden”, aldus staatssecretaris Nicole de Moor aan persagentschap Belga.

“Ik blijf met deze regering plaatsen zoeken om asielzoekers op te vangen. Wij deden enorme inspanningen deze legislatuur en hebben nu 37.500 plaatsen waarvan 2.000 tijdelijke in de daklozenopvang van Brussel. Iedereen heeft al kunnen zien dat wij ons daarvoor blijven inspannen en nu ook samenwerken met de jeugdsector om mensen op te vangen. Alleen hebben we nog steeds onvoldoende plaatsen, maar deze gerechtelijke procedures of inbeslagnames brengen ons geen millimeter dichter bij voldoende opvangplaatsen. Integendeel, ze kosten meer dan dat ze opbrengen.”